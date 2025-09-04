La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama

Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
“No hay una política económica, lo que hay es una mesa de dinero”
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Quejas por los pozos que hay en la subida de la autopista en Villa Elisa
Un río de agua de la cloaca cruza diagonal 73 en la zona de barrio El Mondongo
Calles intransitables y basurales crónicos en Altos de San Lorenzo
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia federal de Mar del Plata recuperó ayer una obra robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que había pertenecido al comerciante judío Jacques Goudstikker y terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS vinculado a Hermann Göring que murió en Buenos Aires en 1978.
El cuadro fue entregado al fiscal general Daniel Eduardo Adler por los actuales dueños de la casa donde estaba oculto. La pieza había sido detectada gracias a una publicación inmobiliaria en la que aparecía en una de las imágenes. El hallazgo fue revelado por el diario holandés AD y motivó la intervención judicial.
La principal señalada es Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años y descendiente del jerarca nazi. Ella y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, cumplen arresto domiciliario por encubrimiento. Según fuentes de la causa, primero ocultaron la pintura, pero tras los allanamientos ordenados por el juez Santiago Inchausti y ejecutados por la Policía Federal, decidieron entregarla a través de su abogado, Carlos Murias.
En conferencia de prensa, el fiscal Adler mostró la obra y destacó la colaboración del periodista holandés Peter Schouten, quien inició la investigación, y del perito Ariel Bassano, que evaluó la pieza junto a Machi Fortunato. El especialista confirmó que fue realizada en 1710 y que, pese a los siglos transcurridos, se encuentra en buen estado. Estimó además que podría alcanzar un valor cercano a los 50 mil dólares.
La pareja quedará bajo arresto domiciliario hasta una audiencia prevista para hoy en la que se formalizarán los cargos por encubrimiento de contrabando. El cuadro, en tanto, será resguardado en una recámara especial bajo custodia judicial.
La obra recuperada formaba parte de una colección de más de 1.100 piezas -incluidos Rembrandt y Vermeer-liquidada a precios de saldo entre altos cargos del Tercer Reich.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí