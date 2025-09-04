La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama

La Justicia federal de Mar del Plata recuperó ayer una obra robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que había pertenecido al comerciante judío Jacques Goudstikker y terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS vinculado a Hermann Göring que murió en Buenos Aires en 1978.

El cuadro fue entregado al fiscal general Daniel Eduardo Adler por los actuales dueños de la casa donde estaba oculto. La pieza había sido detectada gracias a una publicación inmobiliaria en la que aparecía en una de las imágenes. El hallazgo fue revelado por el diario holandés AD y motivó la intervención judicial.

La principal señalada es Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años y descendiente del jerarca nazi. Ella y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, cumplen arresto domiciliario por encubrimiento. Según fuentes de la causa, primero ocultaron la pintura, pero tras los allanamientos ordenados por el juez Santiago Inchausti y ejecutados por la Policía Federal, decidieron entregarla a través de su abogado, Carlos Murias.

En conferencia de prensa, el fiscal Adler mostró la obra y destacó la colaboración del periodista holandés Peter Schouten, quien inició la investigación, y del perito Ariel Bassano, que evaluó la pieza junto a Machi Fortunato. El especialista confirmó que fue realizada en 1710 y que, pese a los siglos transcurridos, se encuentra en buen estado. Estimó además que podría alcanzar un valor cercano a los 50 mil dólares.

La pareja quedará bajo arresto domiciliario hasta una audiencia prevista para hoy en la que se formalizarán los cargos por encubrimiento de contrabando. El cuadro, en tanto, será resguardado en una recámara especial bajo custodia judicial.

La obra recuperada formaba parte de una colección de más de 1.100 piezas -incluidos Rembrandt y Vermeer-liquidada a precios de saldo entre altos cargos del Tercer Reich.