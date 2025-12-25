El oficialismo apunta a aprobar este viernes el Presupuesto 2026 y necesita de otros bloques

El oficialismo buscará sancionar este viernes en el Senado el Presupuesto 2026, donde la única duda marcha por si logrará los votos para blindar el artículo 30 referido al financiamiento docente y de la ciencia.

El Gobierno tiene como prioridad sancionar el proyecto que establece los gastos y recursos, dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 12hs. para tratar Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear los dólares adquiridos en el mercado informal.

La Libertad Avanza (LLA) tenía asegurado más de 45 votos para su aprobación en general, pero ahora hay incertidumbre de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia. Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger.

En ese contexto, la votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Gobierno, ya que ahí bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.