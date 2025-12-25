Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Policiales

Femicidio en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató

El homicida cometió el crimen después de haber golpeado a la mujer. La agresión duró aproximadamente tres minutos.

Femicidio en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató
25 de Diciembre de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

Un hombre fue detenido por haber asesinado a su pareja al atropellarla con un camión, tras una discusión en la vía pública, donde además golpeó a la víctima de 36 años, antes de subirse al rodado con matrícula boliviana, en el partido bonaerense de La Matanza.

Según fuentes policiales que accedió este medio, el ataque se produjo en inmediaciones del Mercado Central, cuando la pareja mantuvo una pelea en plena calle y con alevosos signos de violencia, altercado que duró, por lo menos, tres minutos antes de embestirla de manera intencional.

La víctima fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años, quien murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas, tal como constató el personal policial que encontró a Rivero tendida en el suelo y llamaron al SAME.

Si bien la escena fue preservada para el trabajo de la Policía Científica, los uniformados indicaron que el agresor presentaba olor etílico, mientras que el vehículo, que transportaba mercadería, quedó secuestrado para la realización de peritajes.

La secuencia del femicidio quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes permitieron reconstruir el hecho y resultaron determinantes para la detención del sospechoso, que fue aprehendido a las pocas horas.

Por último, la causa quedó a cargo de la Justicia bonaerense y fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

LE PUEDE INTERESAR

Un policía de civil mató a dos delincuentes que intentaron robarle el auto en Quilmes

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas

Afiches con denuncias contra una constructora se multiplican en obras de La Plata

Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa

Femicidio en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató

En su mensaje de Navidad, el Papa León XIV repudió las guerras en el mundo y rezó por "las heridas abiertas"

Emotiva misa de Nochebuena en La Plata: el arzobispo Carrara recordó al Papa Francisco

Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras

FOTOS.- Así el mundo celebra la Navidad: entre la resiliencia, la fe y el reencuentro
Últimas noticias de Policiales

Un policía de civil mató a dos delincuentes que intentaron robarle el auto en Quilmes

VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon

Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas

Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
La Ciudad
Emotiva misa de Nochebuena en La Plata: el arzobispo Carrara recordó al Papa Francisco
Afiches con denuncias contra una constructora se multiplican en obras de La Plata
Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas
Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad
VTV en La Plata: desde cuándo rige el aumento para hacer el trámite, que pasa a costar casi $100.000
Espectáculos
La Navidad de Wanda Nara, con sabor amargo y lejos de sus hijas por la visita de Mauro Icardi
"Vino desmayado": el nuevo dueño de Telefe fue hospitalizado tras un ataque de avispas en Punta del Este
Zendaya y Tom Holland, ¿padres por primera vez?: las fotos que ilusionaron a sus fans
El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef
La Corte Suprema cerró la denuncia por presunto abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy: ratificaron que los hechos estaban prescritos
Deportes
Moretti denunció un "golpe de estado" en San Lorenzo y defendió su gestión: "Me tienen que dar una parte del estadio”
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
"Para mí fue una falta de respeto": la crítica del presidente de Vélez a Estudiantes tras la polémica del pasillo
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Información General
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla