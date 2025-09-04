Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Con alegría y orgullo, Libella Editorial, la editorial boutique fundada por Naty Alterman, abrió oficialmente las puertas de su nuevo local en el corazón de City Bell. Un espacio creado para inspirar, acompañar y estar más cerca de quienes sueñan con ver su obra publicada.
“Cada autor tiene una historia única que merece ser contada y compartida. Mi compromiso es acompañar a cada uno en ese camino, desde la primera idea hasta el momento en que el libro llega a manos de sus lectores”, destacó Alterman durante la inauguración.
Con más de 20 años de experiencia en la industria editorial, Naty Alterman ha consolidado a Libella Editorial como un referente en el mundo de la autoedición y la publicación independiente. La editorial se distingue por un acompañamiento integral, cercano y de alta calidad en todas las etapas del proceso:
• ✍ ️ Acompañamiento y formación en escritura: contamos con un equipo de profesionales especializados que brindan guía experta y motivación para dar forma al manuscrito.
• 🖋️ Edición profesional: corrección de texto y de estilo, cuidando siempre la identidad de cada obra.
• 📖 Diseño e impresión: maquetación y producción con estándares de calidad editorial.
• 📑 Registro legal: gestión de ISBN y depósito legal en la DNDA.
• 📢 Difusión, presentación y comercialización: lanzamientos en ferias del libro, eventos culturales y presencia en diferentes plataformas, tienda online y Amazon.
Cada libro es único, y en Libella trabajamos para que encuentre su voz y su lugar en el mundo.
El nuevo local, ubicado en 14A Nº 436 entre 471 y 472, City Bell, es un paso más en la misión de Libella de acercar la experiencia editorial a la comunidad, generando un espacio cultural donde los sueños de los autores se transforman en realidad.
📲 Conectá con Libella
• Instagram: @libellaeditorial
• Instagram personal: @natyalterman
• Facebook: Libella Editorial
• Web: www.libellaeditorial.com.ar | www.libellaediciones.com.ar
