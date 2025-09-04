Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, habló del ataque de Milei: “Lo abrazaría”

Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, habló del ataque recibido tras un posteo de Javier Milei. El menor de edad aseguró que está dispuesto a tender puentes para el diálogo y abrazarlo.

Lejos de guardar rencor, y horas antes de que se confirmara el rechazo al veto de la Ley de Discapacidad, el niño de 12 años afirmó: “Lo abrazaría, lo saludaría, tendría una charla normal. Él ya es adulto como para poder decir ‘Uh, me equivoqué’”.

LEA TAMBIÉN Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

En tanto, recordó: “Fue algo triste para mí. Pasaron fotos, dieron la dirección de mi colegio, se filtró información, algo completamente ilegal. Me da miedo a mi, a mis hermanas, pasaron los datos de sus trabajos, donde vivían”.

Sin embargo, pese al angustiante momento que tuvo que pasar el chico de 12 años y su familia, sostuvo: “Estoy completamente abierto a hablar con Milei. No para pasar de hoja si no para decir ‘esto ocurrió, esto es verdad, esto nos hizo mal a todos. ¿Qué hacemos después?’. Y ver qué podemos hacer para una sociedad más amigable”.

LEA TAMBIÉN La bronca de la madre del platense Ian Moche por las presuntas coimas en discapacidad

“Le diría qué es lo que podemos hacer, hablar sobre discapacidad, que es un tema sobre el que no se tiene mucha información. Hablar de la empatía, de las formas. No lo trataría como si fuera un nene. Diría ‘acá pasó algo, hagamos unas disculpas’. Ni siquiera unas disculpas públicas. Al menos, que borre el tuit”, sumó.