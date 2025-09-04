Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata

La docente de Geografía, Verónica Baiardi habló con EL DIA y contó como fue el momento que le quedará grabado para toda su vida. Mirá el video

4 de Septiembre de 2025 | 12:45

Escuchar esta nota

En las últimas horas, se viralizó un video que emocionó a diferentes vecinos de La Plata, cuando alumnos, docentes y familiares, le hicieron un largo pasillo para despedir con aplausos a una profesora de Geografía que se jubiló tras 25 años de trayectoria laboral en la Secundaria de Ángel Etcheverry.

La despedida docente fue por la jubilación de Verónica Baiardi, una profesora de Geografía, quien emocionó a toda la comunidad educativa de la Escuela 61, en Etcheverry, la zona oeste de La Plata. En su último día de clases, recibió un sentido homenaje por parte de sus alumnos y compañeros, que la despidieron con aplausos, abrazos y palabras de cariño.

En declaraciones que hizo a EL DIA, comentó: "Llegó el día que espere durante tanto tiempo, un momento agridulce que me llena de nostalgia y gratitud por estos 25 años dedicados a la enseñanza. Si pudiera volver el tiempo atrás volvería a elegir ser profe y volvería a elegir a la Geografía".

En tanto, también agregó: "Me voy con lágrimas en los ojos, triste y contenta, cerrando  ciclos  y abriendo nuevos desafíos, todo junto en estos últimos 25 años. Y como dice la canción “Hay recuerdos que no voy  a borrar, personas que no voy a olvidar, aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar…dejar, amar, llorar… el tiempo nos ayuda a olvidar…. Todo en ese mismo orden. Pero hay algo que permanecerá: la gratitud por las amistades que coseché, que siento que serán para el resto de mi vida". 

"Este gesto coronó una jornada que quedará en el recuerdo de todos los presentes, especialmente de la protagonista, quien culminó una carrera educativa cargada de vocación y compromiso. La despedida docente por su jubilación no solo marcó el fin de una etapa laboral, sino también la celebración de una vida dedicada a enseñar", expresó. 

En cuanto a que se encontró durante estos 25 años de trayectoria, también explicó: "Me voy reconfortada, porque di lo mejor de mí, en cada clase, conteniendo, aceptando y aprendiendo. La docencia es un acto de amor, y yo le puse amor. Me voy a reencontrar con mis afectos, con mis tiempos, con mis grises, y aunque no sé qué voy hacer con tanto cielo para mi, se que estaré bien".

 

Por último, remató: "Me despido con la certeza de que he dejado huella y que llevaré conmigo las lecciones aprendidas. Estoy lista para escribir un nuevo capítulo y disfrutar de la libertad que viene con esta nueva etapa. Gracias a todos por ser parte de mi vida".

 

 

 

 

 

