Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

El Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Uno por uno, cómo votó cada senador

Rechazaron el veto:

Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires)

Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana - Buenos Aires)

Claudio Doñate (Unidad Ciudadana - Río Negro)

María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana - Tierra del Fuego)

Carlos Mauricio Espínola (Frente Nacional y Popular - Corrientes)

Flavio Sergio Fama (Frente PRO - Catamarca)

Anabel Fernández Sagasti (Frente Nacional y Popular - Mendoza)

Natalia Gadano (Unidad Ciudadana - CABA)

Eduardo Galaretto (Frente Nacional y Popular - Córdoba)

Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana - Río Negro)

Sergio Napoleón Leavy (Frente Nacional y Popular - Salta)

Claudia Ledesma Abdala (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

Marcelo Lewandowski (Unidad Ciudadana - Santa Fe)

Carlos Alberto Linares (Frente Nacional y Popular - Chubut)

Cándida Cristina López (Frente Nacional y Popular - Misiones)

María Florencia López (Frente Nacional y Popular - La Rioja)

Carolina Losada (UCR - Santa Fe)

Martín Lousteau (UCR - CABA)

Juan Luis Manzur (Frente Nacional y Popular - Tucumán)

José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular - Formosa)

Sandra Mendoza (Frente Nacional y Popular - Tucumán)

María Carolina Moisés (Frente Nacional y Popular - Jujuy)

Gerardo Montenegro (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

José Emilio Neder (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

Mónica Esther Silva (Frente Nacional y Popular - Río Negro)

Rodolfo Alejandro Suárez (Frente PRO - Mendoza)

Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO - CABA)

Edith Terenzi (Frente PRO - Chubut)

Sergio Mauricio Uñac (Frente Nacional y Popular - San Juan)

Mercedes Gabriela Valenzuela (Frente Nacional y Popular - San Juan)

Alejandra María Vigo (Frente Nacional y Popular - Córdoba)

Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes)

Víctor Zimmermann (UCR - Chaco)

Daniel Pablo Bensusán (Frente Nacional y Popular - La Pampa)

Pablo Daniel Blanco (Frente PRO - Tierra del Fuego)

José María Carambia (Por Santa Cruz - Santa Cruz)

Stefania Cora (Frente Nacional y Popular - Entre Ríos)

Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular - Catamarca)

Carmen Lucila Crexell (Juntos por el Cambio - Neuquén)

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut)

Alfredo De Angeli (Frente PRO - Entre Ríos)

Eduardo “Wado” de Pedro (Frente Nacional y Popular - Buenos Aires)

María Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana - San Juan)

Nora del Valle Giménez (Frente Nacional y Popular - Salta)

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones)

María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular - Formosa)

María Victoria Huala (Frente Nacional y Popular - La Pampa)

Luis Alfredo Juez (Frente PRO - Córdoba)

Mariana Juri (UCR - Mendoza)

Alicia Margarita Kirchner (Frente Nacional y Popular - Santa Cruz)

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa)

Oscar Parrilli (Frente Nacional y Popular - Neuquén)

María Teresa Margarita Pitatti Vergara (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)

Mariano Recalde (Unidad Ciudadana - CABA)

Jesús Fernando Rejal (Frente Nacional y Popular - La Rioja)

Juan Carlos Romero (Frente PRO - Salta)

Fernando Ariel Salino (Frente Nacional y Popular - San Luis)

Silvia Estela Sapag (Frente Nacional y Popular - Neuquén)

Apoyaron el veto presidencial

Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis)

Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO - Córdoba)

Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy)

Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan)

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja)

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa)

Ausentes

Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular - Chaco)

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy)