Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

El Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
Rechazaron el veto:
Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires)
Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana - Buenos Aires)
Claudio Doñate (Unidad Ciudadana - Río Negro)
María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana - Tierra del Fuego)
Carlos Mauricio Espínola (Frente Nacional y Popular - Corrientes)
Flavio Sergio Fama (Frente PRO - Catamarca)
Anabel Fernández Sagasti (Frente Nacional y Popular - Mendoza)
Natalia Gadano (Unidad Ciudadana - CABA)
Eduardo Galaretto (Frente Nacional y Popular - Córdoba)
Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana - Río Negro)
Sergio Napoleón Leavy (Frente Nacional y Popular - Salta)
Claudia Ledesma Abdala (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)
Marcelo Lewandowski (Unidad Ciudadana - Santa Fe)
Carlos Alberto Linares (Frente Nacional y Popular - Chubut)
Cándida Cristina López (Frente Nacional y Popular - Misiones)
María Florencia López (Frente Nacional y Popular - La Rioja)
Carolina Losada (UCR - Santa Fe)
Martín Lousteau (UCR - CABA)
Juan Luis Manzur (Frente Nacional y Popular - Tucumán)
José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular - Formosa)
Sandra Mendoza (Frente Nacional y Popular - Tucumán)
María Carolina Moisés (Frente Nacional y Popular - Jujuy)
Gerardo Montenegro (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)
José Emilio Neder (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)
Mónica Esther Silva (Frente Nacional y Popular - Río Negro)
Rodolfo Alejandro Suárez (Frente PRO - Mendoza)
Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO - CABA)
Edith Terenzi (Frente PRO - Chubut)
Sergio Mauricio Uñac (Frente Nacional y Popular - San Juan)
Mercedes Gabriela Valenzuela (Frente Nacional y Popular - San Juan)
Alejandra María Vigo (Frente Nacional y Popular - Córdoba)
Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes)
Víctor Zimmermann (UCR - Chaco)
Daniel Pablo Bensusán (Frente Nacional y Popular - La Pampa)
Pablo Daniel Blanco (Frente PRO - Tierra del Fuego)
José María Carambia (Por Santa Cruz - Santa Cruz)
Stefania Cora (Frente Nacional y Popular - Entre Ríos)
Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular - Catamarca)
Carmen Lucila Crexell (Juntos por el Cambio - Neuquén)
Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut)
Alfredo De Angeli (Frente PRO - Entre Ríos)
Eduardo “Wado” de Pedro (Frente Nacional y Popular - Buenos Aires)
María Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana - San Juan)
Nora del Valle Giménez (Frente Nacional y Popular - Salta)
Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones)
María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular - Formosa)
María Victoria Huala (Frente Nacional y Popular - La Pampa)
Luis Alfredo Juez (Frente PRO - Córdoba)
Mariana Juri (UCR - Mendoza)
Alicia Margarita Kirchner (Frente Nacional y Popular - Santa Cruz)
Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa)
Oscar Parrilli (Frente Nacional y Popular - Neuquén)
María Teresa Margarita Pitatti Vergara (Frente Nacional y Popular - Santiago del Estero)
Mariano Recalde (Unidad Ciudadana - CABA)
Jesús Fernando Rejal (Frente Nacional y Popular - La Rioja)
Juan Carlos Romero (Frente PRO - Salta)
Fernando Ariel Salino (Frente Nacional y Popular - San Luis)
Silvia Estela Sapag (Frente Nacional y Popular - Neuquén)
Apoyaron el veto presidencial
Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis)
Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO - Córdoba)
Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis)
Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy)
Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan)
Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja)
Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa)
Ausentes
Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular - Chaco)
Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy)
