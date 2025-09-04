Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección

Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
4 de Septiembre de 2025 | 17:16

La despedida de Lionel Messi de los partidos oficiales en Argentina tendrá una banda sonora a puro cuarteto. Tres de los grupos más populares del género serán los encargados de musicalizar la previa del encuentro de esta noche entre la Selección y Venezuela en el estadio Monumental, en una jornada que promete ser una fiesta dentro y fuera de la cancha.

Según se pudo conocer, la organización del evento preparó una serie de shows para darle un marco especial al último partido del capitán por los puntos en el país. A continuación, un repaso por los artistas que participarán del evento.

El momento más solemne de la previa estará a cargo de la artista Eugenia Quevedo, quien será la responsable de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. La cantante se mostró incrédula por la convocatoria: "Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer", confesó.

La banda de Carlitos, es uno de los fenómenos musicales más importantes de Córdoba. Creada por Carlos Bergaña, la banda alcanzó su máxima popularidad en la década del 90 con la voz de Rubén Pavón, quien hasta el día de hoy es el cantante principal del grupo.

También, Q’ Lokura, surgida en 2018, esta banda se consolidó rápidamente en la escena del cuarteto de la mano de sus dos cantantes, Nicolás Sattler y Facundo Herrera. Han colaborado con artistas de renombre como Luck Ra y son uno de los grupos más convocantes del momento.

El cantante santafesino Uriel Lozano, el solista de mayor trayectoria de la noche. Con 44 años, Lozano es una de las voces más reconocidas de la música tropical, recordado por haber tomado el lugar de Leo Mattioli en el Grupo Trinidad. Mantiene, además, un vínculo de amistad con las familias de varios jugadores de la Selección.

Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
