Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias

Una por una, todas las localidades bonaerenses alcanzadas por la medida que se publicó en el Boletín oficial este jueves. También rige para zonas de San Juan

Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias

Campos inundados en la Provincia de Buenos Aires, que fue declarada en emergencia agropecuaria (Foto web)

4 de Septiembre de 2025 | 09:23

Escuchar esta nota

El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Buenos Aires y San Juan por diferentes eventos climáticos. La medida se formalizó a través de las Resoluciones 1305/2025 y 1306/2025 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión en Buenos Aires es por efecto de las inundaciones y abarca el período desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

Las explotaciones rurales afectadas se encuentran en circunscripciones específicas de los Partidos de:

• Puán (circunscripciones VII, VIII, IX y X)

• Tornquist (circunscripciones IV y V)

• Nueve de Julio (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV)

LE PUEDE INTERESAR

Veda electoral: cuándo arranca, lo que no se puede hacer y qué pasa si se incumple

LE PUEDE INTERESAR

Axel Kicillof se suma al Curso de Formación Política del ICP con una clase especial

• Carlos Casares (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI)

• General Lamadrid (circunscripciones II, III, IV, IX, X, XI y XII)

• Coronel Suárez (circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV)

• Guaminí (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

• Bolívar (circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII)

• Tapalqué (circunscripción VIII)

• Veinticinco de Mayo (circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII)

• Saladillo (circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

• Roque Pérez (circunscripciones III, IV, V, VII y VIII)

La fecha de finalización del ciclo productivo para estas explotaciones se fijó en el 31 de agosto de 2025.

San Juan, en emergencia agropecuaria

Por su parte, para la provincia de San Juan, la Resolución 1306/2025 declara el estado de emergencia y desastre agropecuario debido a granizo y/o Peronóspora. Esta medida tiene vigencia desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Las explotaciones frutihortícolas afectadas se encuentran en los departamentos de:

• Angaco

• 9 de Julio

• Caucete

• Chimbas

• Sarmiento

• Santa Lucía

• Pocito

• Rivadavia

• Rawson

• San Martín

• Zonda

• Iglesia

• 25 de Mayo

• Albardón

• Ullum

• Jáchal

Los cultivos específicos mencionados incluyen vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas en general.

La fecha de finalización del ciclo productivo para esta provincia se estableció en el 31 de marzo de 2026.

¿Qué implica la emergencia agropecuaria?

En ambos casos, para acceder a los beneficios de la Ley 26.509 los productores afectados deben presentar un certificado expedido por la autoridad provincial competente que acredite que sus predios o explotaciones están comprendidos en los supuestos de la ley.

Los gobiernos provinciales remitirán los listados de productores afectados, junto con copias de los certificados de emergencia, a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deben arbitrar los medios para que los productores accedan a los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509 y su decreto reglamentario 1712/2009.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía tiene la instrucción de celebrar los convenios necesarios para la ejecución de estas medidas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas

Insultos, choques, corridas y un notero herido

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Juntan firmas por la Estación de Tolosa

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Últimas noticias de Política y Economía

Gastón Poncetta, candidato a concejal en Brandsen: “El estado es el último dique de contención para los vecinos”

Arrancó la caravana de Fuerza Patria en La Plata: maratón de obras y charlas con vecinos

"Siento que va a ser el puntapié inicial para que más jóvenes se acerquen a la política"

"Somos la única opción que tienen los olavarrienses para una Olavarría mejor"
Deportes
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Espectáculos
¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Policiales
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Información General
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla