Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad |LISTADO OFICIAL Y POLÉMICA

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

El reclamo radica en la falta de registro del puntaje de postítulos. Uno por uno, los listados alternativos para ingresar. Incluso, este año

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

La dirección general de escuelas, rigurosa con el tramiterío / Web

4 de Septiembre de 2025 | 05:13
Edición impresa

Desde el 31 de marzo al 6 de junio de este año, centenares de docentes bonaerenses se inscribieron para integrar el Listado Oficial de ingreso a escuelas públicas en 2026. Desde el 25 de agosto y hasta mañana, el listado estará disponible para que los profesionales verifiquen su inclusión. Pero, en este espectro de revisión, muchos reclamaron que el sistema de inscripción ABC no computó puntos que otorgan postítulos (cursos, diplomaturas, tramos pedagógicos, capacitaciones) claves en la calificación final a la hora de competir en la designación de módulos y horas cátedra.

En su gran mayoría, son educadores que aparecen en “Ingreso a la docencia”, un segmento con docentes de bajo puntaje, es decir, con escasa experiencia o que no realizan cursos habitualmente.

La protesta radica en que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) no registró el puntaje debido a quienes no adjuntaron los analíticos de los postítulos. Por medio del tribunal distrital, Educación respondió que desde 2024, la presentación del analítico correspondiente se volvió un requisito para ser incoporadas a la carga.

Ante eso, los docentes pidieron una instancia excepcional: “Para muchos es la primera vez que nos anotamos al Listado Oficial y para otros es la primera vez que cargan cursos o diplomaturas para sumar puntaje”, expresó un portavoz docente a este diario.

Además, advirtió que tienen la documentación para cargarla y que “necesitamos trabajar”.

Como factor primitivo del problema, desde el grupo docente señalaron: “No sabíamos porque no tuvimos acceso a la convocatoria oficial. En realidad, lo que uno sabe es porque lo aprende consultando y hablando con otros profes, no porque la comunicación en este ámbito sea buena”.

LE PUEDE INTERESAR

El teatro local ya sube a escena en Nueva York

LE PUEDE INTERESAR

Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos

LA IMPORTANCIA DEL PUNTAJE

Para obtener un cargo docente, se atraviesa un acto público en el que los educadores compiten. “El orden por el cual se define quién tiene la prioridad es el puntaje”, explicó a este diario Julio Fernández, subsecretario gremial de Suteba.

Para entender la importancia, Juan Pablo Dagnino, docente en educación Media estatal de la Ciudad, describió: “Se llega acontar hasta las milésimas. El puntaje puede condicionar que tengas trabajo o no”.

Asimismo, esta clasificación está conformada por diferentes ítems: valor del título, el promedio, la antigüedad, cargo y bonificantes: los postítulos. “En síntesis, el puntaje docente de ingreso a la docencia es importante porque no sólo determina la posibilidad de acceso al cargo. También, la permanencia en el mismo ante algunas acciones estatutarias determinadas”, cerró Fernández.

OTRAS OPCIONES

Al Listado Oficial, hoy cerrado, sólo puede inscribirse quien tengan título habilitante y en un período determinado. Hay alternativas: en caso de no llegar a anotarse, por ejemplo este año, los docentes pueden inscribirse (por estos días) en el listado 108a complementario, que funciona como segundo listado y, en los actos públicos, se lee después del oficial.

Asimismo, en caso de tener título habilitante y no contar con el tramo pedagógico, pueden inscribirse en el listado In Fine (también abierto).

Por otro lado, estudiantes y egresados de carreras no docentes sin tramo, pueden inscribirse en listado 108b complementario pero tiene validez el año posterior. Para dar clases en el corriente año, hasta la finalización del ciclo lectivo, está el 108b In Fine.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

El último baile: la Selección de Messi, en acción

La reacción de operadores y bancos

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Insultos, choques, corridas y un notero herido

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Bielsa no enamora a Uruguay

Uruguay, Colombia y Paraguay se quieren asegurar jugar el Mundial
Últimas noticias de La Ciudad

Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba

El teatro local ya sube a escena en Nueva York

Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos

Reconocimiento a industrias de la Ciudad
Deportes
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Para evitar desbordes, un fuerte Operativo
Uruguay, Colombia y Paraguay se quieren asegurar jugar el Mundial
Policiales
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Espectáculos
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Desde Venecia, Hendler llamó al cine a “resistir”
Información General
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla