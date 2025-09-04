Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
“No hay una política económica, lo que hay es una mesa de dinero”
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Quejas por los pozos que hay en la subida de la autopista en Villa Elisa
Un río de agua de la cloaca cruza diagonal 73 en la zona de barrio El Mondongo
Calles intransitables y basurales crónicos en Altos de San Lorenzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El reclamo radica en la falta de registro del puntaje de postítulos. Uno por uno, los listados alternativos para ingresar. Incluso, este año
Desde el 31 de marzo al 6 de junio de este año, centenares de docentes bonaerenses se inscribieron para integrar el Listado Oficial de ingreso a escuelas públicas en 2026. Desde el 25 de agosto y hasta mañana, el listado estará disponible para que los profesionales verifiquen su inclusión. Pero, en este espectro de revisión, muchos reclamaron que el sistema de inscripción ABC no computó puntos que otorgan postítulos (cursos, diplomaturas, tramos pedagógicos, capacitaciones) claves en la calificación final a la hora de competir en la designación de módulos y horas cátedra.
En su gran mayoría, son educadores que aparecen en “Ingreso a la docencia”, un segmento con docentes de bajo puntaje, es decir, con escasa experiencia o que no realizan cursos habitualmente.
La protesta radica en que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) no registró el puntaje debido a quienes no adjuntaron los analíticos de los postítulos. Por medio del tribunal distrital, Educación respondió que desde 2024, la presentación del analítico correspondiente se volvió un requisito para ser incoporadas a la carga.
Ante eso, los docentes pidieron una instancia excepcional: “Para muchos es la primera vez que nos anotamos al Listado Oficial y para otros es la primera vez que cargan cursos o diplomaturas para sumar puntaje”, expresó un portavoz docente a este diario.
Además, advirtió que tienen la documentación para cargarla y que “necesitamos trabajar”.
Como factor primitivo del problema, desde el grupo docente señalaron: “No sabíamos porque no tuvimos acceso a la convocatoria oficial. En realidad, lo que uno sabe es porque lo aprende consultando y hablando con otros profes, no porque la comunicación en este ámbito sea buena”.
LE PUEDE INTERESAR
El teatro local ya sube a escena en Nueva York
LE PUEDE INTERESAR
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Para obtener un cargo docente, se atraviesa un acto público en el que los educadores compiten. “El orden por el cual se define quién tiene la prioridad es el puntaje”, explicó a este diario Julio Fernández, subsecretario gremial de Suteba.
Para entender la importancia, Juan Pablo Dagnino, docente en educación Media estatal de la Ciudad, describió: “Se llega acontar hasta las milésimas. El puntaje puede condicionar que tengas trabajo o no”.
Asimismo, esta clasificación está conformada por diferentes ítems: valor del título, el promedio, la antigüedad, cargo y bonificantes: los postítulos. “En síntesis, el puntaje docente de ingreso a la docencia es importante porque no sólo determina la posibilidad de acceso al cargo. También, la permanencia en el mismo ante algunas acciones estatutarias determinadas”, cerró Fernández.
Al Listado Oficial, hoy cerrado, sólo puede inscribirse quien tengan título habilitante y en un período determinado. Hay alternativas: en caso de no llegar a anotarse, por ejemplo este año, los docentes pueden inscribirse (por estos días) en el listado 108a complementario, que funciona como segundo listado y, en los actos públicos, se lee después del oficial.
Asimismo, en caso de tener título habilitante y no contar con el tramo pedagógico, pueden inscribirse en el listado In Fine (también abierto).
Por otro lado, estudiantes y egresados de carreras no docentes sin tramo, pueden inscribirse en listado 108b complementario pero tiene validez el año posterior. Para dar clases en el corriente año, hasta la finalización del ciclo lectivo, está el 108b In Fine.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí