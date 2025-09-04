Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
Automovilista, taxistas, remiseros y vehículos particulares se encontraron con una sorpresa que no estaba en los planes de nadie: la interrupción del servicio de carga de GNC en estaciones.
Debido a la época del año, no es habitual que ocurra esto. Según pudo saber EL DIA de fuentes oficiales, "hubo problemas en el gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) este jueves a la madrugada que obligo a cortar interrumpibles en varios puntos de la provincia de Buenos Aires".
Las mismas fuentes, indicaron que si bien "ya se soluciono y esta normalizándose el suministro mayorista", la situación en las estaciones debería normalizarse hacia esta noche o la madrugada del viernes.
Distintos usuarios que se contactaron a este diario, indicaron que "en 13 y 520, y 19 y 520 ya no hay". Y que esta tarde, "solo los que cargan gas son 520 y 161, 44 y 143, 44 y 161 y puente Roma en Berisso".
