Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

En Plaza Malvinas, así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata

En Plaza Malvinas, así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata
2 de Septiembre de 2025 | 18:06

Escuchar esta nota

Este jueves 4 de septiembre a las 17:00, la Plaza Islas Malvinas de 20 y 51 será el epicentro del cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata, en el marco de una jornada que contará con música en vivo, mateada y charla con vecinos.

El espacio político que representa en la ciudad al proyecto encabezado por el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof impulsa una convocatoria cultural y comunitaria para concluir esta etapa de trabajo basada en la planificación, la concreción de obras, el desarrollo de los barrios y el esfuerzo en equipo bajo un eje clave para la sección capital: acompañar “al equipo de Axel y Alak”.

En este cierre, Fuerza Patria pondrá en valor la recuperación de espacios públicos, la modernización de servicios y un modelo de desarrollo que incluye obras en todas las localidades de la capital bonaerense, invitando a la comunidad a acompañar la boleta celeste y blanca en las urnas el próximo 7 de septiembre con el lema “En La Plata, sigamos con obras” y “las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”.

