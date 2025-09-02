En Plaza Malvinas, así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares
Este jueves 4 de septiembre a las 17:00, la Plaza Islas Malvinas de 20 y 51 será el epicentro del cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata, en el marco de una jornada que contará con música en vivo, mateada y charla con vecinos.
El espacio político que representa en la ciudad al proyecto encabezado por el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof impulsa una convocatoria cultural y comunitaria para concluir esta etapa de trabajo basada en la planificación, la concreción de obras, el desarrollo de los barrios y el esfuerzo en equipo bajo un eje clave para la sección capital: acompañar “al equipo de Axel y Alak”.
En este cierre, Fuerza Patria pondrá en valor la recuperación de espacios públicos, la modernización de servicios y un modelo de desarrollo que incluye obras en todas las localidades de la capital bonaerense, invitando a la comunidad a acompañar la boleta celeste y blanca en las urnas el próximo 7 de septiembre con el lema “En La Plata, sigamos con obras” y “las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”.
