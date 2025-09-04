Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
¿A qué hora juega Argentina? Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela: formaciones y tv
El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda
En Plaza Malvinas, Fuerza Patria cerró la campaña en La Plata
La Junta Electoral bonaerense falló a favor de la participación de fiscales partidarios
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
“Cobarde” y “cara de piedra”: Cristina Kirchner le dio con un caño a Javier Milei
VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata
Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar
Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
Crece la presión de Estados Unidos sobre Maduro: “Es un fugitivo de la justicia”
Ante la “amenaza” de Estados Unidos: ¿cuántos “rounds” le podría aguantar Venezuela?
“Retrato de una dama”: imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
El fuerte posteo de Mauro Icardi: "Mis hijas ven un infierno de mentiras"
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas con sorpresas, regresos y presencia internacional
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Milei viajó a Estados Unidos en una visita fugaz: reunión con empresarios e inversionistas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ex presidenta criticó con dureza al mandatario por sus dichos sobre Néstor Kirchner, las denuncias de coimas que involucran a su hermana y la victimización por un supuesto atentado
Escuchar esta nota
A pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner reapareció con un fuerte mensaje político. La ex mandataria difundió un audio en el que cargó duramente contra el presidente Javier Milei, al que calificó de “cobarde” y “cara de piedra”. En su intervención, convocó a los votantes a concurrir masivamente a las urnas este domingo para respaldar a Fuerza Patria y “ponerle un freno” a las políticas del oficialismo.
El mensaje llegó luego de que Milei, en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, cantara en el escenario “saquen al pingüino del cajón”, en alusión a Néstor Kirchner. Para Cristina, ese gesto cruzó un límite:
“Es un espectáculo de muy mal gusto y propio de gente cobarde y de baja estofa. Hay que ser muy miserable para meterse con alguien que ya no está y no puede defenderse, y más aún para festejar la muerte de los oponentes”, sostuvo con dureza.
La ex presidenta también se refirió a los audios que comprometen a Karina Milei en presuntas maniobras de coimas con laboratorios y droguerías vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el Presidente, se trataría de “operetas de la oposición”. Cristina lo refutó de manera tajante: “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas contra su hermana. El que reveló todo eso fue su propio abogado, a quien él mismo nombró titular de la ANDIS”.
En un pasaje con tono irónico, Cristina comparó a Milei con el boxeador panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán: “A este presidente deberíamos bautizarlo como ‘cara de piedra Milei’”. Para la ex mandataria, el jefe de Estado “no solo miente descaradamente, sino que intenta tapar el sol con la mano”.
La ex mandataria también cuestionó al Presidente por afirmar que querían asesinarlo. “Solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí intentaron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de compañeros no lo pudieron lograr. Yo nunca lo menciono públicamente porque es una experiencia traumática, pero no se puede banalizar un tema tan serio”, advirtió.
Hacia el final de su intervención, Cristina Kirchner giró el foco hacia la militancia y la ciudadanía en general, con un llamado directo a las urnas:
“Es importante que todos vayan a votar este domingo 7 de septiembre. Hay que ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y, sobre todo, a tantas injusticias. Ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y todas. Los quiero mucho”.
LE PUEDE INTERESAR
Passaglia cerró su campaña en Pergamino: “Llegamos para renovar la política en la Provincia de Buenos Aires”
El mensaje de Cristina se inscribe en la estrategia de reforzar la movilización del electorado peronista en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para el futuro inmediato del oficialismo y de la oposición. Con este llamado, la ex mandataria busca interpelar tanto a la militancia como a los sectores independientes, apelando al recuerdo de Néstor Kirchner y al contraste con el estilo confrontativo de Milei.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí