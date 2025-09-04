Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Convocó a la ciudadanía a “ponerle un freno”

“Cobarde” y “cara de piedra”: Cristina Kirchner le dio con un caño a Javier Milei

La ex presidenta criticó con dureza al mandatario por sus dichos sobre Néstor Kirchner, las denuncias de coimas que involucran a su hermana y la victimización por un supuesto atentado

4 de Septiembre de 2025 | 18:54

A pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner reapareció con un fuerte mensaje político. La ex mandataria difundió un audio en el que cargó duramente contra el presidente Javier Milei, al que calificó de “cobarde” y “cara de piedra”. En su intervención, convocó a los votantes a concurrir masivamente a las urnas este domingo para respaldar a Fuerza Patria y “ponerle un freno” a las políticas del oficialismo.

El mensaje llegó luego de que Milei, en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, cantara en el escenario “saquen al pingüino del cajón”, en alusión a Néstor Kirchner. Para Cristina, ese gesto cruzó un límite:
“Es un espectáculo de muy mal gusto y propio de gente cobarde y de baja estofa. Hay que ser muy miserable para meterse con alguien que ya no está y no puede defenderse, y más aún para festejar la muerte de los oponentes”, sostuvo con dureza.

Las acusaciones de coimas

La ex presidenta también se refirió a los audios que comprometen a Karina Milei en presuntas maniobras de coimas con laboratorios y droguerías vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el Presidente, se trataría de “operetas de la oposición”. Cristina lo refutó de manera tajante: “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas contra su hermana. El que reveló todo eso fue su propio abogado, a quien él mismo nombró titular de la ANDIS”.

“Cara de piedra Milei”

En un pasaje con tono irónico, Cristina comparó a Milei con el boxeador panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán: “A este presidente deberíamos bautizarlo como ‘cara de piedra Milei’”. Para la ex mandataria, el jefe de Estado “no solo miente descaradamente, sino que intenta tapar el sol con la mano”.

La ex mandataria también cuestionó al Presidente por afirmar que querían asesinarlo. “Solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí intentaron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de compañeros no lo pudieron lograr. Yo nunca lo menciono públicamente porque es una experiencia traumática, pero no se puede banalizar un tema tan serio”, advirtió.

El llamado a votar

Hacia el final de su intervención, Cristina Kirchner giró el foco hacia la militancia y la ciudadanía en general, con un llamado directo a las urnas:
“Es importante que todos vayan a votar este domingo 7 de septiembre. Hay que ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y, sobre todo, a tantas injusticias. Ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y todas. Los quiero mucho”.

El mensaje de Cristina se inscribe en la estrategia de reforzar la movilización del electorado peronista en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para el futuro inmediato del oficialismo y de la oposición. Con este llamado, la ex mandataria busca interpelar tanto a la militancia como a los sectores independientes, apelando al recuerdo de Néstor Kirchner y al contraste con el estilo confrontativo de Milei.

 

