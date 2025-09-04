Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
4 de Septiembre de 2025 | 07:14

Las lluvias y tormentas quedaron atrás, y la semana en La Plata y alrededores sigue con buen clima pese a que los platenses tendrán que sacar de nuevo el abrigo porque una ola llegó a toda la Región. Además, se confirmó un alerta amarillo por las bajas temperaturas que habrá desde hoy hasta todo el fin de semana en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante toda la jornada del jueves, pasando por parcialmente nublado en la tarde. 

En cuanto a las temperaturas, esta mañana la sensación térmica fue de tan solo 1º y la máxima será de tan solo 11º.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Del mismo modo, el viernes se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima que treparía hasta 13.

En tanto, al comienzo del fin de semana, el sábado también tendría frío, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 2 y 14 gados.

Por último, el domingo se espera muy fresco con una mínima de 4 grados y una máxima de 14. 

 

