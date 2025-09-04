Crece la presión de Estados Unidos sobre Maduro: “Es un fugitivo de la justicia”

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al mandatario venezolano de narcotráfico durante su visita a Ecuador. Además, anunció la designación de las bandas Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas
En una nueva escalada de tensión diplomática, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”, al recordarle las acusaciones por narcotráfico que pesan en su contra en cortes federales de Estados Unidos.
“Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense”, afirmó Rubio durante una conferencia en Quito, Ecuador. El funcionario advirtió que Washington no limitará su ofensiva al narcotráfico menor y que el despliegue de buques de la Marina en el Caribe —cerca de las aguas venezolanas— forma parte de una estrategia más amplia para combatir a estas redes criminales.
La gira de Rubio también incluyó anuncios clave respecto a la situación en Ecuador. El secretario de Estado informó que Estados Unidos designó a las bandas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas. “Hoy vamos a designar a Los Lobos y a Los Choneros como organizaciones terroristas. Son narcoterroristas”, enfatizó Rubio junto a la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.
Se trata de las dos bandas criminales más poderosas del país, ya declaradas terroristas por el propio Gobierno ecuatoriano a comienzos de 2024, en medio de una ola de violencia inédita. Estas organizaciones no solo controlan buena parte del narcotráfico local, sino que también tienen ramificaciones en la minería ilegal.
Como parte del apoyo a Quito, Rubio anunció una asistencia inmediata de 13,5 millones de dólares destinados a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, junto con otros seis millones de dólares para la compra de drones de última generación que serán incorporados a la Fuerza Naval ecuatoriana. También destacó la necesidad de profundizar los entrenamientos conjuntos entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Las sanciones contra Los Choneros no son una novedad: en 2020, durante la administración de Donald Trump, Washington ya había aplicado medidas económicas contra el grupo y su líder, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, extraditado recientemente a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.
Con este doble mensaje, Estados Unidos dejó claro que endurecerá su estrategia en América Latina: por un lado, presionando a Maduro, a quien acusa de encabezar un régimen vinculado al narcotráfico, y por otro, apuntalando la ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en la región.
