Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar

Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar
4 de Septiembre de 2025 | 18:46

Escuchar esta nota

NOTICIA EN DESARROLLO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Últimas noticias de Deportes

Con la calculadora en la mano: qué selecciones definen su clasificación al Mundial 2026 esta noche

¿A qué hora juega Argentina? Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela: formaciones y tv

Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección

Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
Usina de Ideas, el espacio para emprendedores de La Plata, celebra sus 10 años y lanza nueva convocatoria
VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata
Policiales
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
VIDEO. Buscan intensamente a una banda "trepamuros" que acecha a un sector de La Plata
Una madre y su pareja, condenados por el homicidio de su hijo de 18 meses
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso
Espectáculos
Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas con sorpresas, regresos y presencia internacional
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
Política y Economía
En Plaza Malvinas, Fuerza Patria cierra la campaña en La Plata
Passaglia cerró su campaña en Pergamino: “Llegamos para renovar la política en la Provincia de Buenos Aires”
Bolívar: “Con el agua a la altura de las tranqueras se hace muy complejo todo”
Roque Pérez: Sciaini destinó más de $10 millones a escuelas locales
Chivilcoy: el deterioro de los puentes preocupa a los vecinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla