Sesión clave en el Senado: la oposición se encamina a sostener la ley de discapacidad y limitar los DNU
Sesión clave en el Senado: la oposición se encamina a sostener la ley de discapacidad y limitar los DNU
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata
Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
El fuerte posteo de Mauro Icardi: "Mis hijas ven un infierno de mentiras"
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
Fentanilo contaminado: cierre de indagatorias en La Plata y etapa de definiciones
Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
Mariana Nannis: de millonaria a camarera, la imagen que revela su presente trabajando en una parrilla
Extraña confesión de Soledad Silveyra: contó cómo planea el día de su muerte
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 4 de septiembre del 2025
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso
Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Usina de Ideas, el espacio para emprendedores de La Plata, celebra sus 10 años y lanza nueva convocatoria
El Gobierno le apuntó a un banco chino por la disparada del dólar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mauro Icardi usó su cuenta de Instagram para publicar un fuerte descargo, luego de conocer el último informe realizado por el Ministerio Público Tutelar sobre sus dos hijas Francesca e Isabella, quienes se encuentran viviendo en la Argentina con su madre, Wanda Nara.
En el informe señalaron que "las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre".
Entonces Icardi se refirió a este tema ya que notó que no fue mencionado en la prensa: “¿Me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó, el informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿Al ejército de trolls lo tomó por sorpresa?”
"Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieran silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene...", señaló.
El jugador apuntó especialmente contra los periodistas: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cuál llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre. Son los mismos que me quisieron hundir mediáticamente con barbaridades que repetían de su informante, pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato".
"Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico. A las pruebas me remito y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras", concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí