Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía | Entrevista en EL DIA al intendente de Magdalena

Lisandro Hourcade: “El único camino es el diálogo”

4 de Septiembre de 2025 | 20:52

Escuchar esta nota

 

El alcalde radical, que integra el espacio Somos, analizó la situación local y provincial de cara a las elecciones del domingo

El intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, está convencido de que “la verdadera transformación política no va a llegar desde arriba hacia abajo, sino desde los municipios, en cercanía con el vecino y donde se da el contacto directo con la gente”.

Así lo aseguró en una entrevista con EL DIA en la que analizó la situación local y provincial de cara a las elecciones bonaerenses del domingo, en las que Magdalena renueva una media docena de bancas en el Concejo, además de elegir consejeros escolares. En esa contienda, el oficialismo que responde al alcalde radical pone en juego cuatro de sus siete escaños y se presenta con la boleta de Somos Buenos Aires, que encabeza el actual concejal Gonzalo Aramburu.

”Lo que representa a nuestro espacio es el diálogo y los puntos de encuentro”, sostuvo Hourcade, mientras defendió esta vía moderada alejada de los extremos kirchneristas y libertarios: “Estamos convencidos de que el verdadero camino es la mesura, pero si hoy eso no tiene tanto rédito electoral, esperaremos. Lo que no vamos a hacer es hipotecar lo que somos por un voto inmediato”.

Consultado por la coyuntura en Magdalena, el jefe comunal defendió la gestión local en un contexto económico adverso. En ese sentido, señaló que, pese a los recortes de fondos nacionales, el Municipio logró mantener el ritmo de la obra pública.

LE PUEDE INTERESAR

Con Talerico, Potencia cerró la campaña en Plaza Moreno: "No le vamos a dar segunda oportunidad a los corruptos".

LE PUEDE INTERESAR

Somos cerró la campaña en La Plata

“Creamos una cuadrilla local de pavimento y en un año hicimos el 10 por ciento de las cuadras asfaltadas que tiene el distrito” y agregó: “Lo que yo siempre planteo es que si en 10 años mantenemos esta forma de trabajo, estaríamos alimentando todo el partido de Magdalena con recursos propios”. Mientras comparó: “Antes estos trabajos los hacían empresas externas al municipio que se llevaban la ganancia afuera; hoy el 100% queda en Magdalena. Eso es desarrollo local y empleo genuino”.

En cuanto al panorama electoral, Hourcade observó que el oficialismo nacional enfrenta “una conducción inestable y personalizada” y que ese desgaste abre la posibilidad para que sectores moderados como Somos capten el voto opositor. “Si el 60% vota contra el kirchnerismo y la única opción hasta ahora era Milei, ese voto iba ahí. Pero si aparece una alternativa como la nuestra en el medio, eso puede crecer y la gente puede optar por nosotros, ya sea pensando en esta elección o en 2027”, enfatizó.

Candidato a diputado nacional por la Provincia en alianza con la Coalición Cívica para las elecciones del próximo 26 de octubre, Hourcade insistió luego en su apuesta de trasladar la experiencia de los jefes comunales al plano legislativo porque, reforzó, “el cambio real vendrá de abajo hacia arriba, y los intendentes tenemos la responsabilidad de llevar nuestras gestiones exitosas a la política provincial y nacional”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Últimas noticias de Política y Economía

Con Talerico, Potencia cerró la campaña en Plaza Moreno: "No le vamos a dar segunda oportunidad a los corruptos".

Somos cerró la campaña en La Plata

Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, habló del ataque de Milei: “Lo abrazaría”

Randazzo y Schiaretti con Domenichini en el cierre en La Matanza
Deportes
Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana: el durísimo fallo de la Conmebol
VIDEOS. Messi emocionado hasta las lágrimas por las ovaciones
Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias
El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda
Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar
Espectáculos
Cecilia Milone recordó a Chico Novarro, que cumpliría 92 años: “No puedo parar de amarte”
El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda
Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizaron la despedida de Messi y la Selección
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Información General
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Policiales
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
VIDEO. Buscan intensamente a una banda "trepamuros" que acecha a un sector de La Plata
Una madre y su pareja, condenados por el homicidio de su hijo de 18 meses
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla