Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en Berisso

Este jueves por la tarde, un trágico accidente se produjo en la intersección de 31 y 124, cuando un taxi y una moto protagonizaron una terrible colisión. La virulencia del impacto provocó la muerte en el lugar del conductor, de 18 años, que circulaba a bordo del vehículo de dos ruedas y su acompañante debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Cestino de dicha localidad.

Según trascendió, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda GLH color negra y sin patente. En el cruce mencionado, por causas que se intentan establecer, la moto impactó con un taxi Chevrolet Corsa.

En base a las primeras informaciones, ambos circularían sin casco al momento del siniestro, y los investigadores intentan establecer si la moto tenía pedido de secuestro por robo.El conductor del taxi, de 40 años, resultó ileso. En el lugar se hicieron presentes agentes de la Policía y del SAME. En el lugar se dispuso un operativo y los vehículos quedaron secuestrados por disposición judicial para las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Carlos Vercellone, quien la caratuló como “Homicidio culposo”.