“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

El ingenio de los delincuentes en La Plata pareciera no conocer límites. En diálogo con EL DIA, un automovilista relato que ayer a plena luz del día, a pasos de Plaza Italia, en pleno centro de la Ciudad, vivió un insólito intento de engaño con fines de robo que consistió en una escena armada que incluyó a un mecánico trucho y a unos cuantos falsos transeúntes. Podría decirse que se trató de una versión más sofisticada, o al menos más novedosa, de la modalidad conocida como “cuento del tío”.

A eso de las 16h del miércoles, a la salida de su trabajo en la zona de 7 y 43, el vecino apuntado por los maleantes salió de su trabajo y abordo su Peugeot 207 con cierto apuro para dirigirse al Hospital Italiano, en donde su hija era atendida de urgencia por una lesión en el tobillo. El hombre no alcanzó a poner segunda que se le acercó una persona y le avisó que se le movía la rueda delantera del coche.

Atento a la advertencia, el vecino, quien se identificó como Ricardo (61) aceleró unos metros más y otro transeúnte le hizo una nueva seña por el neumático derecho. Veinte metros más adelante, ya casi llegando al cruce de 8 y 43, un tercer peatón le sugiere a lo lejos que mire la rueda delantera. "¡Qué mala suerte!", fue lo primero que exclamó el automovilista en ese momento.

Antes de seguir y ponerse en riesgo, el hombre decidió frenar en una ochava de 8 y diagonal 77 con el propósito de revisar el supuesto desperfecto. Al descender del vehículo ¡vaya casualidad! se le apareció un hombre con apariencia de mecánico, quien le objeta el mal estado de la rueda. El experto, que además llevaba algunas herramientas consigo, se apresta a quedarse y de manera gentil procede a revisar la pieza en cuestión. Incluso se recuesta debajo del auto para obtener un detalle minucioso de lo que le podía estar sucediendo al coche.

Tras unos breves minutos dijo haber detectado la falla y una vez de pie le muestra una rótula averiada. Le adujo al conductor que la pieza estaba rota y que esa era la raíz del percance. "En ese momento este hombre que estaba vestido de mecánico agarró el celular y al parecer llamó a una casa de repuestos, en donde le pasaron un presupuesto de 1 millón de pesos. Entonces me pidió que le hiciera una transferencia para realizar el pago", contó.

Ante el pedido de la abultada suma, Ricardo sospechó del amable mecánico y comenzó a hilvanar la secuencia de hechos que se le presentaron desde que había salido de su trabajo. De esa forma entendió que se trataba de una treta delictiva con el único fin de sacarle dinero por la vía electrónica.

En su reconstrucción de la secuencia, recordó que "el tipo apareció de la nada, se presentó como mecánico. Hasta tenía puesto el overol y las manos llenas de grasa. Dijo que trabajaba en un taller ahí cerca. '¡Mirá la rueda cómo la tenés!', me dijo”.

“El tipo tenía el repuesto en el bolsillo. Me decía 'mové el volante para acá, para allá'. Después me habló del fuelle roto y me dijo que 'el tren se te cae a pedazos. De pronto me mostró una rótula y me dijo que 'si hay que cambiarla, hay que cambiarla, no queda otra'", repasó.

Se trató sin dudas de un montaje ficticio digno de la serie "Los Simuladores", aunque con fines para hacer el mal.

Acerca de este modus operandi señaló que "son una banda con gente en la calle que van armando la situación hasta intentar sacarte dinero, aprovechándose de la desesperación de la víctima". Aliviado, conto que "conmigo no tuvieron suerte”.

"La realidad es que yo no tenía un peso, de hecho cuando le dije tenía la cuenta en cero, lo cual era verdad (jaja -se ríe-), me pidió 20 mil pesos 'por la gauchada', entonces tuve que decirle otra vez que no tenía dinero encima", añadió.

El caso del periodista Horacio Pagani

Tras el mal momento el vecino platense se acercó a un mecánico de confianza que descartó cualquier rotura. Además, le hizo el comentario de que una situación de esas características sufrió tiempo atrás el periodista deportivo Horacio Pagani, con la diferencia de que a este le sustrajeron un cuantioso monto de dinero.

Del mismo modo que intentaron engañar al automovilista platense, a Pagani los ladrones lo embaucaron a mediodía al salir de Radio Mitre para ir al canal TyC Sports. "En cada esquina se me cruzaba la gente y me advertían por la rueda derecha delantera. Cuando estacioné pasó causalmente un mecánico...". El resto de la historia es parecido a lo ocurrido en 8 y 43. Sin embargo, en medio del apremio laboral, Pagani creyó en las palabras del mecánico trucho e hizo una transferencia bancaria cercana a $1.600.000. "Caí como un logi", lamentó después el conocido comunicador. Este caso, por fortuna, terminó con los ladrones detenidos.