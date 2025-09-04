Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

La Junta Electoral bonaerense falló a favor de la participación de fiscales partidarios

La Junta Electoral bonaerense falló a favor de la participación de fiscales partidarios
4 de Septiembre de 2025 | 15:44

Escuchar esta nota

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) resolvió que las asociaciones políticas que participen en la elección provincial del 7 de septiembre de 2025 podrán designar como fiscales partidarios a personas que no sean electores del distrito en el que fueran asignados para fiscalizar. 

Con esta medida la JEP amplía el alcance previsto en la Ley electoral provincial 5109 que sólo autoriza a que los fiscales partidarios sean del lugar donde votan. 

En la resolución adoptada por la JEP se afirma que es fundamental la participación de los fiscales designados por las distintas agrupaciones políticas, los cuales brindan transparencia al proceso electoral derivando en su legitimidad.

Se agrega que la participación de los fiscales partidarios es una de las herramientas que garantiza que los resultados de los comicios sean fiel reflejo de la expresión libre, auténtica y espontánea de la voluntad de los electores, fortaleciendo así el derecho de participación política.

Finalmente se indica que a fin de propender a una mayor fiscalización del proceso electoral, se debe poner en igualdad de condiciones a todas las asociaciones políticas, teniendo todas las mismas facultades de designar como fiscales a personas en forma indistinta al distrito en el que estén registradas, por lo que es necesario otorgarle una mayor flexibilidad a la designación de sus fiscales, toda vez que en las elecciones  de este 7 de septiembre se constituirán 41.189 mesas de votación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas

Juntan firmas por la Estación de Tolosa

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Últimas noticias de Política y Economía

Se cayó el veto de Milei: el Senado dejó sin efecto el decreto y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

El Gobierno quitó subsidios a más de 3.500 usuarios de barrios cerrados y countries

Uribelarrea: la Provincia aprobó obras eléctricas y un permiso de captación de agua

Tandil: Raúl Escudero cuestionó la falta de propuestas para empleados municipales
Deportes
Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela en las Eliminatorias: hora, formaciones y tv
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Policiales
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
Una madre y su pareja, condenados por el homicidio de su hijo de 18 meses
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Espectáculos
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas con sorpresas, regresos y presencia internacional
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
El fuerte posteo de Mauro Icardi: "Mis hijas ven un infierno de mentiras"
Extraña confesión de Soledad Silveyra: contó cómo planea el día de su muerte
Información General
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla