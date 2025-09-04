Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Somos cerró la campaña en La Plata

Somos cerró la campaña en La Plata
4 de Septiembre de 2025 | 20:26

Escuchar esta nota

La lista local de Somos Buenos Aires cerró este jueves su campaña en La Plata con un acto en el Club de los Abuelos, de la avenida 60 entre 20 y 21.

“Elegimos este club porque queremos poner en el centro a nuestros adultos mayores, que merecen todo lo mejor después de una vida de esfuerzo. El Club de los Abuelos es modelo de comunidad, solidaridad y compromiso con quienes dieron todo por nuestra ciudad”, señalaron desde el espacio.

La lista que a nivel seccional encabeza Pablo Nicoletti, junto al resto de la lista de diputados y los candidatos a concejales que lidera Leandro Bazze, continuó su campaña en la vía pública con la instalación de mesas de militantes, el reparto de la boleta bajo puerta en los barrios y volanteadas en los centros comerciales.

Con ánimo de exponer sus propuestas e instalarse en la recta final de la campaña, candidatos y militantes del espacio remarca la necesidad de optar por “una alternativa al kirchnerismo y los libertarios”, y remarcó que “ambos espacios demostraron que son lo mismo: todos corruptos”.

Una de las principales propuestas del espacio es impulsar la autonomía municipal, con el objetivo de que “La Plata pueda administrar sus propios recursos para realizar las obras que necesita”.

