Todo comenzó cuando Gimena Accardi destapó una olla al confirmar que le fue infiel a Nico Vázquez tras casi dos décadas de relación. Allí, buscó minimizarlo diciendo que no se trataba de una persona del medio.

Sin embargo, la periodista Paula Varela reveló en Intrusos el posible nombre del “random” que estuvo con la actriz, destacando que se trataría de un influencer que fue pareja de una famosa.

“A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, reveló la mencionada periodista.

Así, tanto Accardi como Franzoni fueron invitados por una marca para asistir al festival, junto a otros influencers y streamers.

“Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos en el lugar”.

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, confirmó Varela desde la tele.