Sesión clave en el Senado: la oposición se encamina a sostener la ley de discapacidad y limitar los DNU
Sesión clave en el Senado: la oposición se encamina a sostener la ley de discapacidad y limitar los DNU
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata
Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
El fuerte posteo de Mauro Icardi: "Mis hijas ven un infierno de mentiras"
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
Fentanilo contaminado: cierre de indagatorias en La Plata y etapa de definiciones
Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
Mariana Nannis: de millonaria a camarera, la imagen que revela su presente trabajando en una parrilla
Extraña confesión de Soledad Silveyra: contó cómo planea el día de su muerte
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 4 de septiembre del 2025
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso
Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Usina de Ideas, el espacio para emprendedores de La Plata, celebra sus 10 años y lanza nueva convocatoria
El Gobierno le apuntó a un banco chino por la disparada del dólar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de que se conociera una denuncia por supuesta extorsión de Martín Redrado contra Luciana Salazar, la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la modelo, en segunda instancia, sobre la manutención de su hija Matilda.
Salazar lleva casi dos años en pedido de que el economista reconozca la paternidad de la menor y, en otro aspecto, la manutención de alimentos hasta los 18 años, por lo que la entidad acordó darle la derecha a la mediática, a pesar de que el ex presidente del Banco Central puede apelar a futuro.
Así, “Luli” celebró: “Estoy llorando de alegría y no lo puedo creer. Tenía esta causa suspendida por la penal, de la que todavía falta lo último y también va a tener sentencia”, contó en un audio a la periodista Paula Varela, con las lágrimas y emoción a flor de piel.
“El juzgado civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda, así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. Estoy muy feliz porque fueron muchos años de tortura”, concluyó Salazar al respecto.
“Sólo decir que lloro de alegría. Valió la pena todo. Justicia. Un profundo agradecimiento a mi gran abogado en la causa civil, Yamil Castro Bianchi, que no sólo es un excelente profesional, sino un ser humano inigualable”, escribió además en sus redes sociales.
Justicia para Matilda 👏🏻!!! Felicidad absoluta— luciana salazar (@lulipop07) September 4, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí