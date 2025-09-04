La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

4 de Septiembre de 2025 | 15:21

Luego de que se conociera una denuncia por supuesta extorsión de Martín Redrado contra Luciana Salazar, la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la modelo, en segunda instancia, sobre la manutención de su hija Matilda.

Salazar lleva casi dos años en pedido de que el economista reconozca la paternidad de la menor y, en otro aspecto, la manutención de alimentos hasta los 18 años, por lo que la entidad acordó darle la derecha a la mediática, a pesar de que el ex presidente del Banco Central puede apelar a futuro.

Así, “Luli” celebró: “Estoy llorando de alegría y no lo puedo creer. Tenía esta causa suspendida por la penal, de la que todavía falta lo último y también va a tener sentencia”, contó en un audio a la periodista Paula Varela, con las lágrimas y emoción a flor de piel.

“El juzgado civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda, así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. Estoy muy feliz porque fueron muchos años de tortura”, concluyó Salazar al respecto.

“Sólo decir que lloro de alegría. Valió la pena todo. Justicia. Un profundo agradecimiento a mi gran abogado en la causa civil, Yamil Castro Bianchi, que no sólo es un excelente profesional, sino un ser humano inigualable”, escribió además en sus redes sociales.

 

