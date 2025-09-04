Randazzo y Schiaretti con Domenichini en el cierre en La Matanza

Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias
Florencio Randazzo y Juan Schiaretti acompañaron al candidato a legislador provincial por la Tercera Sección Pablo Domenichini, y al postulante a concejal de La Matanza, Fernando Asencio, ambos por la lista Somos Buenos Aires, en una recorrida por la fábrica de snacks en Isidro Casanova.
“Hoy en Isidro Casanova visitamos una pyme alimenticia que está vendiendo un 40% menos por la brutal caída del consumo. El ajuste de Milei no es teoría: se siente en cada familia y en cada industria que lucha por sobrevivir. Esto no es libertad, es abandono”, expresó Randazzo.
“Nosotros defendemos otra visión de país: con un Estado que acompañe a quienes producen, que proteja el trabajo y que devuelva esperanza a los argentinos”, agregó el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas en la elección de octubre.
Los referentes visitaron la empresa Burbujas S.A., una pyme nacional con más de 35 años de trayectoria en la elaboración de cereales inflados, productos para el desayuno y snacks. Durante la recorrida dialogaron con sus trabajadores y directivos sobre los desafíos que enfrentan las industrias en la provincia y el papel fundamental de la producción en el desarrollo económico y social del país.
“El domingo los bonaerenses tenemos la oportunidad de empezar a construir una provincia más sensata, productiva y justa", expresó Domenichini.
El diputado provincial, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y vecino de Esteban Echeverría, destacó la necesidad de "poner en el centro los ciudadanos que se esfuerzan todos los días para salir adelante. Somos Buenos Aires representa a quienes no se resignan a la decadencia ni al enfrentamiento permanente que proponen los extremos”.
En Plaza Malvinas, Alak cerró la campaña de Fuerza Patria en La Plata
