El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela en las Eliminatorias: hora, formaciones y cómo ver online

Desde las 20:30 el campeón del mundo enfrenta a la Vinotinto en el que podría ser el último partido oficial del capitán como local. Por eso se prepara una fiesta especial

Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela en las Eliminatorias: hora, formaciones y cómo ver online

Lionel Messi será titular en la despedida de la Selección de Argentina antes del Mundial / AFP

4 de Septiembre de 2025 | 15:40

La Selección argentina se enfrentará esta noche con Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el último partido oficial de Lionel Messi vistiendo la camiseta Albiceleste en el país.

El encuentro está programado para las 20:30, en el estadio Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

Formaciones de la Selección Argentina vs Venezuela:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Árbitro: Piezo Maza (Chile)

Hora: 20.30 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19.30 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 18.30 (Colombia, Perú y Ecuador) / 17.30 (México)

EstadioMas Monumental de Buenos Aires (Argentina)

TelevisaciónTeleféTyC Sports y DSports (Argentina) 

La previa ante la Vinotinto

“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”

De cara a este partido, Scaloni aún mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una está en el mediocampo, ya que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister ya que este último no está al 100% desde lo físico. La otra incertidumbre está en la delantera, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez aún luchan por una posición.

El capitán Lionel Messi jugará su último partido de forma oficial con la Selección. El rosarino disputó 45 partidos en suelo argentino, en donde el Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en solo cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones. Además jugó en La Plata, Mendoza, Santa Fe y otros escenarios más.

Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto

Esta doble fecha podría ser la última vez que Messi dispute un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de las giras internacionales de octubre y noviembre.

Su recorrido con la Selección argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años tuvo su primera presentación en el país frente a Perú, en el estadio Monumental.

Para evitar desbordes, un fuerte Operativo

Su primer grito en el país llegaría tres años más tarde, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también en una Eliminatoria mundialista. Desde entonces, los goles del rosarino en Argentina se transformaron en una costumbre y en una cita esperada cada vez que la “Albiceleste” jugaba de local.

El capitán convirtió 35 goles en Argentina, de los cuales 23 fueron por Eliminatorias y 12 en amistosos.

De esta forma, el encuentro ante Venezuela en el estadio Monumental, de este jueves, será más que emotivo, ya que podría ser la última vez, al menos de forma oficial, que Messi defienda los colores “Albicelestes” en suelo argentino.

