El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Era parte de FM La Redonda

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
4 de Septiembre de 2025 | 09:11

Escuchar esta nota

El periodismo deportivo de la Región atraviesa un día de profundo dolor: esta mañana se confirmó el fallecimiento de Mariano Twerski, reconocido periodista de larga trayectoria, quien a los 54 años deja un vacío imposible de llenar en el aire de la radio y en la memoria de colegas y oyentes en La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Twerski se había convertido en un nombre propio dentro del ámbito deportivo. Su voz, su estilo claro y su rigurosidad informativa marcaron una época en FM La Redonda, donde desde hace más de una década, siendo acreditado, aportaba información precisa y detallada sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Su conocimiento era vasto y atravesaba muchísimas disciplinas, pero su pasión por el fútbol lo hacía una fuente obligada para quienes buscaban entender el detrás de escena de cada decisión.

Fue el primero que vio las posibilidades que tenía Chiqui Tapia, cuando no era ni se pensaba de tener chances lo que es hoy”, había dicho tiempo atrás Martín Mendinueta, conductor de El Equipo Deportivo, destacando la mirada periodística aguda y adelantada que caracterizó a Twerski.

Su carrera incluyó pasos por Radio Rivadavia y Mitre, donde también dejó su huella de seriedad y compromiso. Sin estridencias, pero con una credibilidad ganada a fuerza de trabajo, Mariano -fanático de All Boys- se consolidó como un periodista de consulta permanente, respetado tanto por colegas como por dirigentes.

Hoy, la noticia de su partida golpea fuerte a la comunidad del periodismo deportivo regional siendo otro golpe en este 2025 para la famila de La Redonda.

