Giorgio Armani, Maradona y un homenaje único: de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Milei viajó a Estados Unidos en una visita fugaz: reunión con empresarios e inversionistas
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Veda electoral: cuándo arranca, lo que no se puede hacer y qué pasa si se incumple
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Emotiva noche en La Plata por el Día Nacional del Inmigrante
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 4 de septiembre del 2025
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano de 91 años, ha fallecido en su residencia, según anunció hoy su casa de moda con "infinito dolor". Conocido como “Re Giorgio”, el emblema de la elegancia contemporánea combinó visión artística con precisión empresarial, liderando una marca que factura cerca de 2 300 millones de euros anuales.
Armani revolucionó la moda prêt-à-porter, redefinió la sastrería masculina y creó un estilo andrógino para mujeres que marcó el siglo XX. Su marca mantuvo su independencia, con él al timón como director creativo y propietario —algo inusual en esa industria.
El mundo del deporte también fue parte de su legado. A través de la línea deportiva EA7 de Emporio Armani, la firma se convirtió en proveedor técnico del Napoli a partir de la temporada 2021-22. Y ante la muerte de Diego Maradona, emblema máximo del club y luego de su fallecimiento siendo entrenador de Gimnasia, hubo homenaje más que importante.
En ese momento, Armani habló con la prensa sobre el diseño de la nueva camiseta del club napolitano y dejó una frase que conectaba directamente su creación con Diego Maradona: “El tono de azul que usé recuerda al que Maradona solía usar, por supuesto. Pero el azul es también el color oficial del equipo. Quise una opción suave que fuera orgánica con lo que el Napoli ha hecho en el pasado, interpretándola con mi propio sentido del color, de la forma y del equilibrio”.
LE PUEDE INTERESAR
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Además, el club presentó una edición especial con la imagen del legendario futbolista, en homenajes que evocaban su impronta imborrable. Un diseño destacaba la huella (‘fingerprint’) de Maradona -símbolo de su legado eterno para la hinchada napolitana- estampada en la camiseta. Esa indumentaria se utilizó en partidos conmemorativos y se lanzó en tiradas limitadas como tributo al gran ídolo argentino.
Lo que parecía un homenaje culminó en una confrontación legal. Diego Jr, uno de los herederos, denunció que la camiseta se diseñó “sin siquiera levantar el teléfono con uno de nosotros, los hijos”, acusando al intermediario Stefano Ceci de haber gestionado el uso de la imagen sin consentimiento legítimo.
Ceci, ligado a la figura de Maradona durante años, fue quien firmó el acuerdo con el club, pero pagó apenas €23.000, mientras el Napoli obtuvo unos €900.000 por la venta de cerca de 6.000 camisetas. El juez de Nápoles consideró que se habían vulnerado las expectativas patrimoniales de los herederos, dado que el contrato estipulaba que Maradona debía recibir el 50 por ciento de las ganancias.
En consecuencia, se ordenó el embargo preventivo de €150.000 de Ceci y, más decisivo aún, una prohibición judicial definitiva: desde septiembre de 2022, ni Ceci ni el Napoli pueden volver a utilizar la imagen del “Diez” en sus camisetas o productos derivados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí