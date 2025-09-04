Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Camiseta de nivel e inigualable

Giorgio Armani, Maradona y un homenaje único: de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli

Giorgio Armani, Maradona y un homenaje único: de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
4 de Septiembre de 2025 | 10:36

Escuchar esta nota

Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano de 91 años, ha fallecido en su residencia, según anunció hoy su casa de moda con "infinito dolor". Conocido como “Re Giorgio”, el emblema de la elegancia contemporánea combinó visión artística con precisión empresarial, liderando una marca que factura cerca de 2 300 millones de euros anuales.

Armani revolucionó la moda prêt-à-porter, redefinió la sastrería masculina y creó un estilo andrógino para mujeres que marcó el siglo XX. Su marca mantuvo su independencia, con él al timón como director creativo y propietario —algo inusual en esa industria.

Un vínculo inesperado con Maradona

El mundo del deporte también fue parte de su legado. A través de la línea deportiva EA7 de Emporio Armani, la firma se convirtió en proveedor técnico del Napoli a partir de la temporada 2021-22. Y ante la muerte de Diego Maradona, emblema máximo del club y luego de su fallecimiento siendo entrenador de Gimnasia, hubo homenaje más que importante.

En ese momento, Armani habló con la prensa sobre el diseño de la nueva camiseta del club napolitano y dejó una frase que conectaba directamente su creación con Diego Maradona: “El tono de azul que usé recuerda al que Maradona solía usar, por supuesto. Pero el azul es también el color oficial del equipo. Quise una opción suave que fuera orgánica con lo que el Napoli ha hecho en el pasado, interpretándola con mi propio sentido del color, de la forma y del equilibrio”.

Además, el club presentó una edición especial con la imagen del legendario futbolista, en homenajes que evocaban su impronta imborrable. Un diseño destacaba la huella (‘fingerprint’) de Maradona -símbolo de su legado eterno para la hinchada napolitana- estampada en la camiseta. Esa indumentaria se utilizó en partidos conmemorativos y se lanzó en tiradas limitadas como tributo al gran ídolo argentino.

Escándalo judicial

Lo que parecía un homenaje culminó en una confrontación legal. Diego Jr, uno de los herederos, denunció que la camiseta se diseñó “sin siquiera levantar el teléfono con uno de nosotros, los hijos”, acusando al intermediario Stefano Ceci de haber gestionado el uso de la imagen sin consentimiento legítimo.

Ceci, ligado a la figura de Maradona durante años, fue quien firmó el acuerdo con el club, pero pagó apenas €23.000, mientras el Napoli obtuvo unos €900.000 por la venta de cerca de 6.000 camisetas. El juez de Nápoles consideró que se habían vulnerado las expectativas patrimoniales de los herederos, dado que el contrato estipulaba que Maradona debía recibir el 50 por ciento de las ganancias.

En consecuencia, se ordenó el embargo preventivo de €150.000 de Ceci y, más decisivo aún, una prohibición judicial definitiva: desde septiembre de 2022, ni Ceci ni el Napoli pueden volver a utilizar la imagen del “Diez” en sus camisetas o productos derivados

