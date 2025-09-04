El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
Desde que se conoció la triste noticia del fallecimiento de Mariano Twerski, las muestras de dolor, cariño y admiración se hicieron extensivas a lo largo de la jornada y hasta los periodistas más reconocidos de Argentina le dedicaron una sentida despedida.
Mariano Twerski, periodista y productor que formaba parte del equipo de FM La Redonda 100.3 y Radio Rivadavia (AM 630). La noticia, que se difundió rápidamente, impactó tanto a sus colegas como a la audiencia habitual del dial. La comunidad radial, acostumbrada al profesionalismo y carisma del conductor, no tardó en expresarle un sentido homenaje, sobre todo desde los medios y las redes sociales.
Nelson Castro también se tomó unos minutos al aire para expresar su tristeza y dijo: "Estamos todos conmovidos y shockeados. Era imposible no quererlo a Mariano, era la bondad personificada. Era alguien de notable versatilidad, de una gran dulzura y gran humildad".
"La vida tiene estas cosas y cuando se produce un hecho así, todos estamos impactados. Uno se acostumbra a tener el privilegio de tener al lado a alguien como él. Vivía con pasión y alegría estar acá", sumó conmovido. "Lo más importante que nos deja es su condición de buena persona. Me dicen que su última frase cuando percibió que se terminaba su paso por esta tierra fue 'me voy con papá'", contó Nelson.
Otra voz que se sumó al homenaje fue la de Cristina Pérez, figura central de la emisora, quien eligió la red social X, antes conocida como Twitter, para transmitir su tristeza ante la noticia. “Con infinita tristeza acompañamos a la familia de nuestro compañero de @Rivadavia630 Mariano Twerski que falleció anoche. Estamos todos muy consternados. No lo podemos creer. Un gran profesional lleno de entusiasmo y siempre con una sonrisa. Abrazamos a los suyos con todo el corazón”, escribió la periodista, dejando en claro el impacto que la noticia provocó puertas adentro de la radio.
En paralelo, el nombre de Twerski se mantuvo todo el día en tendencia en las redes, donde oyentes y excolegas recordaron anécdotas compartidas, sus aportes a la radio y un perfil humano valorado y querido. Gran parte del reconocimiento social se fue forjando a través de su capacidad para generar clima de equipo y su buena energía en cada situación, al punto de animarse a realizar pequeñas bromas al aire con sus compañeros y operadores. “Un fuerte dolor su partida”; “Un grandísimo profesional”; “Enorme pérdida para la radio”; “Qué triste noticia”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el pasar de las horas.
Ignacio Ortelli cerró Esta Mañana (Radio Rivadavia) con un profundo mensaje: "Hoy no hicimos capítulo de humor con Claudio Rico porque estamos todos muy conmovidos. Mariano Twerski murió esta madrugada. Tuvo un tema en el corazón. Una muerte sorpresiva".
"Era una persona que todo el tiempo quería ayudar, tenía una personalidad muy fuerte. Era muy generoso, como productor nunca te iba a negar un teléfono. Tenía una impronta que lo convertía en una persona más joven. Fanático del deporte, cuando no producía aparecía en el micrófono haciendo columnas. No le gustaba llegar tarde, entonces hoy cuando no estaba acá, sus compañeros lo empezaron a llamar, no atendía, y nos encontramos con esta tragedia. Lo vamos a extrañar mucho, tenía todo por delante", cerró entre lágrimas el conductor.
