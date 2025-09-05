Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular

FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
5 de Septiembre de 2025 | 04:00

 

Autoridades y equipos técnicos de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), del Ministerio de Salud bonaerense, del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, participaron en el lanzamiento de una mesa de trabajo para la implementación de Guías de Práctica Clínica en Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular.  

Sandro Scafati, a cargo de la presidencia de FEMEBA, destacó “la importancia del trabajo en conjunto de las instituciones que representan a la salud pública y privada, en bien común de profesionales y pacientes”. 

Scafati dijo además que es una “puesta al día e implementación de guías de práctica clínica para las patologías más frecuentes. El objetivo es la capacitación profesional que alcance a todos los profesionales bonaerenses en los ámbitos privados, de la seguridad social y públicos”. 

Entre los tópicos más salientes de la Mesa de Trabajo, vale destacar las directrices para realizar las guías de práctica clínica, el proyecto de capacitación conjunta y la presentación de políticas de medicamentos de IOMA. 

Por FEMEBA asistieron Sandro Scafati (vicepresidente a cargo de la Presidencia) Vanesa Etcheverry (Secretaría de Actividades Científicas, Culturales y Deportivas), Ignacio Elliff (Secretario de Acción Social y Derechos Humanos), Martín Urtasun (Asesor Farmacológico), María Alejandra Ratti por la Fundación Altos Estudios (Fundación FEMEBA) y Ricardo Varchioni (Gerente de Sistemas). 

En tanto que por el Ministerio de Salud estuvieron presentes el ministro Nicolás Kreplak, Nadia Daciuk (Directora Provincial de Prestaciones de IOMA), Jonatan Konfino (Subsecretario de Políticas de Cuidados de Salud), Marcos Coco (Director Provincial de Políticas de Medicamentos), Matías Duca (Director de Prevención de Enfermedades No Transmisibles) y Carolina Begue (referente en ENT).


 

