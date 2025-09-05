VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
VIDEO. “El Concejo de Ensenada es una escribanía del Ejecutivo”
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Autoridades y equipos técnicos de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), del Ministerio de Salud bonaerense, del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, participaron en el lanzamiento de una mesa de trabajo para la implementación de Guías de Práctica Clínica en Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular.
Sandro Scafati, a cargo de la presidencia de FEMEBA, destacó “la importancia del trabajo en conjunto de las instituciones que representan a la salud pública y privada, en bien común de profesionales y pacientes”.
Scafati dijo además que es una “puesta al día e implementación de guías de práctica clínica para las patologías más frecuentes. El objetivo es la capacitación profesional que alcance a todos los profesionales bonaerenses en los ámbitos privados, de la seguridad social y públicos”.
Entre los tópicos más salientes de la Mesa de Trabajo, vale destacar las directrices para realizar las guías de práctica clínica, el proyecto de capacitación conjunta y la presentación de políticas de medicamentos de IOMA.
Por FEMEBA asistieron Sandro Scafati (vicepresidente a cargo de la Presidencia) Vanesa Etcheverry (Secretaría de Actividades Científicas, Culturales y Deportivas), Ignacio Elliff (Secretario de Acción Social y Derechos Humanos), Martín Urtasun (Asesor Farmacológico), María Alejandra Ratti por la Fundación Altos Estudios (Fundación FEMEBA) y Ricardo Varchioni (Gerente de Sistemas).
En tanto que por el Ministerio de Salud estuvieron presentes el ministro Nicolás Kreplak, Nadia Daciuk (Directora Provincial de Prestaciones de IOMA), Jonatan Konfino (Subsecretario de Políticas de Cuidados de Salud), Marcos Coco (Director Provincial de Políticas de Medicamentos), Matías Duca (Director de Prevención de Enfermedades No Transmisibles) y Carolina Begue (referente en ENT).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?