Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo

Un operativo se seguridad se llevaba a cabo desde la noche del viernes en las adyacencias de la intersección de 9 y 51, en pleno centro de La Plata.

Según pudo saber eldia.com, se trataba de un procedimiento relacionado con los comicios del domingo. A metros del transitado cruce, que lucía completamente vallado, se encuentra el hotel que funcionará como bunker electoral y en donde esperará los resultados el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

Los cortes se efectuaban en un radio que abarcaba las calles de 8 a 10 y de 51 a 53. Por lo tanto, estaba afectado un lateral de la Legislatura como también la explanada del Juzgado electoral de 8 y 50.

En ese marco, los conductores que necesitaban transitar por esas calles como también el transporte público tenían que desplazarse por arterias aledañas.