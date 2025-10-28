Alejandra Maglietti volvió a Bendita TV y se emocionó al presentar a su bebe Manuel

Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
Luego de dos meses de ausencia, Alejandra Maglietti regresó a Bendita TV y vivió un momento muy especial: presentó en vivo a su hijo Manuel, de dos meses y medio.
Así, la mencionada panelista finalizó su licencia por maternidad y sorprendió a todos sus compañeros al volver al programa con su bebé en brazos.
En medio de los rumores sobre la posible salida de Beto Casella de Canal 9, el conductor recibió a su compañera con profunda alegría.
Allí, visiblemente emocionada, Maglietti expresó: “Manu está cumpliendo dos meses y medio. Estoy re emocionada por volver. Los veíamos todas las noches con él, los extrañé mucho”.
Vale recordar que, a mediados de agosto, la modelo y abogada se convirtió en mamá por primera vez junto a su pareja, Juan Manuel.
Con un peso de 4,200 kg, Manu nació por cesárea. Por último, consultada por Casella sobre a quién se parece el bebé, respondió entre risas: “Todavía no abre mucho los ojitos, pero se parecen bastante a los míos. Y la parte de acá —señalando la carita— es muy parecida al papá. Así que fue una mezcla ideal”
Conmovida por su regreso al ciclo donde trabaja hace más de 15 años, Alejandra cerró con una frase que refleja lo que siente en este momento tan especial: “Hace más de 15 años que estoy acá, y la verdad es que traerlo acá me emocionó porque es todo mucho tiempo. Parece mentira".
