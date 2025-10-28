Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso

Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
"La Toretto" está en los Tribunales platenses en una audiencia clave camino al juicio
"Bomba de frío" en La Plata: la térmica bajó a 3ºC y se espera un martes nublado
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió más de veinte robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Se define hoy el Súper Cartonazo por $6 millones, línea de $300 mil y chance de un auto 0KM o $20 millones
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un momento de tensión se vivió en la madrugada de este martes en un edificio de Berisso, en donde una mujer sufrió graves quemaduras en su cuerpo a causa de una violenta acción con combustible. En tanto un hombre que es su pareja también presentó lesiones por el fuego aunque sin mayores daños para su salud.
Fuentes altamente calificadas señalaron que el origen de las llamas se debió a una maniobra con nafta por parte de uno de ellos. En este sentido las circunstancias del hecho todavía eran materia de investigación. La hipótesis es que la secuencia tuvo lugar en un marco de violencia y se trata de establecer quien manipuló la sustancia inflamable para provocarle daños al otro.
Si bien ambos presentaron quemaduras, la mujer se llevó la peor parte y lucha por su vida.
La dramática escena tuvo lugar en un departamento de 122 entre 17 y 18, en el barrio conocido como Villa Progreso.
Tras el arribo de policías y de una ambulancia del SAME se constató que la mujer estaba inconsciente y presentaba quemaduras que abarcaban todo su cuerpo, por lo que su estado de salud era delicado, se indicó. No así el hombre que fue asistido en un nosocomio por "heridas leves".
A raíz de lo sucedido se dio inicio a una causa por "tentativa de homicidio" a cargo de la UFIJ Nº7 de La Plata, que trataba de establecer precisiones y sobre todo determinar quién fue el responsable del ataque.
En ese contexto todavía no se libró ninguna orden de detención. Se supo que la pareja de la mujer declaró que fue ella quien provocó el origen del fuego.
No obstante, la determinación de responsabilidades quedará a cargo de la Justicia, que se valdrá de las pericias, elementos recolectados en el lugar y de averiguaciones. A raíz de la manipulación de combustible el fuego se expandió dentro la finca y afectó a algunos sectores, con lo cual también hubo daños materiales, se informó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí