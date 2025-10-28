Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso

Un momento de tensión se vivió en la madrugada de este martes en un edificio de Berisso, en donde una mujer sufrió graves quemaduras en su cuerpo a causa de una violenta acción con combustible. En tanto un hombre que es su pareja también presentó lesiones por el fuego aunque sin mayores daños para su salud.

Fuentes altamente calificadas señalaron que el origen de las llamas se debió a una maniobra con nafta por parte de uno de ellos. En este sentido las circunstancias del hecho todavía eran materia de investigación. La hipótesis es que la secuencia tuvo lugar en un marco de violencia y se trata de establecer quien manipuló la sustancia inflamable para provocarle daños al otro.

Si bien ambos presentaron quemaduras, la mujer se llevó la peor parte y lucha por su vida.

La dramática escena tuvo lugar en un departamento de 122 entre 17 y 18, en el barrio conocido como Villa Progreso.

Tras el arribo de policías y de una ambulancia del SAME se constató que la mujer estaba inconsciente y presentaba quemaduras que abarcaban todo su cuerpo, por lo que su estado de salud era delicado, se indicó. No así el hombre que fue asistido en un nosocomio por "heridas leves".

A raíz de lo sucedido se dio inicio a una causa por "tentativa de homicidio" a cargo de la UFIJ Nº7 de La Plata, que trataba de establecer precisiones y sobre todo determinar quién fue el responsable del ataque.

En ese contexto todavía no se libró ninguna orden de detención. Se supo que la pareja de la mujer declaró que fue ella quien provocó el origen del fuego.

No obstante, la determinación de responsabilidades quedará a cargo de la Justicia, que se valdrá de las pericias, elementos recolectados en el lugar y de averiguaciones. A raíz de la manipulación de combustible el fuego se expandió dentro la finca y afectó a algunos sectores, con lo cual también hubo daños materiales, se informó.