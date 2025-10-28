Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso

Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
28 de Octubre de 2025 | 11:31

Escuchar esta nota

Un momento de tensión se vivió en la madrugada de este martes en un edificio de Berisso, en donde una mujer sufrió graves quemaduras en su cuerpo a causa de una violenta acción con combustible. En tanto un hombre que es su pareja también presentó lesiones por el fuego aunque sin mayores daños para su salud. 

Fuentes altamente calificadas señalaron que el origen de las llamas se debió a una maniobra con nafta por parte de uno de ellos. En este sentido las circunstancias del hecho todavía eran materia de investigación. La hipótesis es que la secuencia tuvo lugar en un marco de violencia y se trata de establecer quien manipuló la sustancia inflamable para provocarle daños al otro. 

Si bien ambos presentaron quemaduras, la mujer se llevó la peor parte y lucha por su vida.

La dramática escena tuvo lugar en un departamento de 122 entre 17 y 18, en el barrio conocido como Villa Progreso. 

Tras el arribo de policías y de una ambulancia del SAME se constató que la mujer estaba inconsciente y presentaba quemaduras que abarcaban todo su cuerpo, por lo que su estado de salud era delicado, se indicó. No así el hombre que fue asistido en un nosocomio por "heridas leves". 

A raíz de lo sucedido se dio inicio a una causa por "tentativa de homicidio" a cargo de la UFIJ Nº7 de La Plata, que trataba de establecer precisiones y sobre todo determinar quién fue el responsable del ataque.

En ese contexto todavía no se libró ninguna orden de detención. Se supo que la pareja de la mujer declaró que fue ella quien provocó el origen del fuego.  

No obstante, la determinación de responsabilidades quedará a cargo de la Justicia, que se valdrá de las pericias, elementos recolectados en el lugar y de averiguaciones. A raíz de la manipulación de combustible el fuego se expandió dentro la finca y afectó a algunos sectores, con lo cual también hubo daños materiales, se informó. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Bomba de frío" en La Plata: la térmica bajó a 3ºC y se espera un martes nublado

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
+ Leidas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

El Barba está listo para superar una nueva marca

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Últimas noticias de Policiales

"La Toretto" está en los Tribunales platenses en una audiencia clave camino al juicio

VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
La Ciudad
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió más de veinte robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Se define hoy el Súper Cartonazo por $6 millones, línea de $300 mil y chance de un auto 0KM o $20 millones
"Bomba de frío" en La Plata: la térmica bajó a 3ºC y se espera un martes nublado
La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%
Deportes
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Espectáculos
Alejandra Maglietti volvió a Bendita TV y se emocionó al presentar a su bebe Manuel
Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el video de la noticia
Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández
Datos escalofriantes revelan cómo Lourdes Fernández grabó su primer video para desmentir su secuestro
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla