Información General

Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
6 de Septiembre de 2025 | 15:45

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó un error técnico que afectó la emisión de miles de pasaportes por un problema en la tinta de seguridad, lo que generó que varios documentos sean rechazados en los controles migratorios.

Fuentes oficiales informaron que el fallo, originado por la tinta provista por un fabricante alemán, resultó imperceptible al ojo humano, pero es inmediato para los escáneres de aeropuertos, impidiendo su uso normal en viajes internacionales.

Según Renaper, el número oficial de pasaportes defectuosos asciende a 5.500 ejemplares, aunque desde el entorno legislativo se elevó a 60.000, e incluso algunas fuentes estiman que podrían superar los 200.000, incluyendo aquellos emitidos dentro del país.

El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes al director de Renaper para aclarar la cifra exacta, los alcances del problema y las medidas implementadas.

Los pasaportes entregados en consulados, especialmente en San Pablo y Montreal, fueron identificados mediante el envío de correos solicitando su devolución para revisión y eventual reemplazo. Para aquellos beneficiarios dentro del territorio argentino, el Renaper se encargará directamente de la notificación y gestión del cambio.

Renaper afirma que las lotes afectados han sido retirados de circulación y el problema ya fue resuelto. La producción de pasaportes continúa con normalidad, y se ha coordinado un procedimiento de reposición sin costo para los ciudadanos. De esa forma, aquellas personas que necesiten viajar de forma inmediata podrán tramitar un pasaporte de emergencia gratuito, mientras se realiza el reemplazo del documento defectuoso.

Este episodio genera preocupación porque compromete significativamente la seguridad del pasaporte argentino, reconocido globalmente por su prestigio. Además, podría obstaculizar iniciativas como el relanzamiento del Programa Visa Waiver con Estados Unidos.

Cómo detectarlos

El Renaper confirmó que un lote de pasaportes emitidos presenta fallas técnicas y son rechazados en los controles migratorios internacionales.

 

Las libretas defectuosas corresponden a la serie “AAL”, con las siguientes numeraciones: 

  • AAL314778 hasta AAL346228

  • AAL400000 hasta AAL607599

  • AAL616000 hasta AAL620088

Cabe aclarar que no todos los documentos de esos rangos son inválidos, ya que la falla fue aleatoria dentro de cada lote.

