Arsenal empató y salió del descenso directo

Con el empate sin goles con Tristán Suárez, Arsenal abandonó la zona de descenso directo y se ilusiona con permanecer en la categoría. El cuadro del Viaducto llegó a los 31 puntos, dejando en la cornisa a Güemes (30) y Alvarado (29). En otros resultados, Alvarado 0, Maipú 0 y Almirante Brown 1, San Telmo 0; Quilmes 0, Ferro 0 y Colón 0, Estudiantes (RC) 1.

EMPATE EN EL CLÁSICO DE LA B

Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco empataron ayer 0-0 en el Lorenzo Arandilla, por la 13º fecha de la Primera B. Además, Dálmine 2, Liniers 1; UAI Urquiza 0, Real Pilar 1 y Flandia 0, Laferrere 0.

PRIMERA C

Con dos partidos continuó ayer la fecha 25 de la Primera C: Leandro Alem 1, Central Córdoba 1 y Centro Español 1, Sp. Barracas 1. Hoy a las 15:30, Yupanqui-V. Arenas; Claypole-Español; Luján-Paraguayo; Juventud Unida-Ballester y Camioneros-Cañuelas.