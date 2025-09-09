Levantarían la sanción al estadio de Independiente

Independiente mantuvo una reunión con las autoridades de Aprevide para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio Libertadores de América para el partido del sábado ante Banfield.

El pasado miércoles 20 de agosto, el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se suspendió por serios y violentos incidentes. Horas después, estos hechos de gravedad decantaron en la clausura del estadio para realizar pericias y -a nivel Conmebol- el equipo fue eliminado de la competencia.

Por esta clausura, el partido del fin de semana del 24 de agosto ante Platense en condición de local fue suspendido y, este sábado, Independiente volvería a su casa tras los incidentes ante la Universidad de Chile.

Por ello, las autoridades del “Rojo” y Aprevide mantuvieron una reunión para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio. Independiente hizo una presentación en la que el organismo provincial realizó algunas modificaciones menores y este lunes podría aprobarse.

Uno de los puntos destacados es que Aprevide y la policía bonaerense tendrán más injerencia en el operativo. Así, Independiente jugaría en su estadio el próximo sábado ante Banfield con aforo completo desde las 16.45.