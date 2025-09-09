Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Política y Economía

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre

Sube 10 pesos y se vende a $1.435

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre
9 de Septiembre de 2025 | 11:08

Escuchar esta nota

Después de la caótica jornada para los mercados que fue el lunes, tras el triunfo del kirchnerismo en las elecciones legislativas bonaerenses, el dólar oficial abrió en alza y cotiza a $1.375 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Ayer, el ministerio de Economía había logrado anclar la cotización oficial en $1.425 para la venta, tras una jornada caótica en la que a poco de abrir rápidamente subió a $1.450, luego trepó otros 10 pesos, se reposicionó otra vez en los $.1450 y ya más avanzada la jornada terminó retrocediendo hasta los $1.425 en los que cerró.

El dólar blue, en tanto, también registraba una suba de 10 pesos y se vende a $1.395 en la city porteña.

En lo que respecta a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) operaba con una leve alza a $1.443, mientras que el dólar Bolsa o MEP lo hace estable a $1.435.

Los bonos de deuda en dólares rebotan y la mayoría opera con signo positivo de hasta casi 4%, lo mismo que las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que tras la fuerte caída de ayer ahora registran subas que oscilan el 5%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Últimas noticias de Política y Economía

Milei encabeza la primera reunión de la mesa política nacional, previo a convocar a los gobernadores

Bahía Blanca registró un récord de ausentismo en las elecciones legislativas 2025

Gremios industriales alertan por despidos y deterioro del empleo en Argentina

Mar del Plata: el municipio demanda a Jano’s Beach por deuda de guardavidas
Deportes
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Por qué la Scaloneta se juega parte de su prestigio esta noche en Guayaquil
En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV
Policiales
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
La Plata marcha contra las falsas denuncias: "Rompen vidas"
Espectáculos
Natalia Oreiro confesó los motivos por los que no quiere hacer teatro
Mauro Icardi demandaría a Wanda Nara por revelar intimidades  
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
Información General
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla