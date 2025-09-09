Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre

Después de la caótica jornada para los mercados que fue el lunes, tras el triunfo del kirchnerismo en las elecciones legislativas bonaerenses, el dólar oficial abrió en alza y cotiza a $1.375 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Ayer, el ministerio de Economía había logrado anclar la cotización oficial en $1.425 para la venta, tras una jornada caótica en la que a poco de abrir rápidamente subió a $1.450, luego trepó otros 10 pesos, se reposicionó otra vez en los $.1450 y ya más avanzada la jornada terminó retrocediendo hasta los $1.425 en los que cerró.

El dólar blue, en tanto, también registraba una suba de 10 pesos y se vende a $1.395 en la city porteña.

En lo que respecta a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) operaba con una leve alza a $1.443, mientras que el dólar Bolsa o MEP lo hace estable a $1.435.

Los bonos de deuda en dólares rebotan y la mayoría opera con signo positivo de hasta casi 4%, lo mismo que las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que tras la fuerte caída de ayer ahora registran subas que oscilan el 5%.