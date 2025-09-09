Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La Reserva, obligada a ganar en el Proyección

La Reserva, obligada a ganar en el Proyección

Juega desde las 15

9 de Septiembre de 2025 | 01:22
Con la obligación de ganar para meterse en zona de clasificación a al próxima instancia del torneo Proyección, la Reserva de Estudiantes se mide ante sus pares de Defensa y Justicia, en el Country Club de City Bell, desde las 15.00, en la cancha auxiliar del predio.

Los dirigidos por Jonathan Schunke vienen de igualar sin goles en la jornada anterior en condición de local, nada menos que ante su clásico rival, Gimnasia, en un partido con escasas emociones.

De esta forma, el Pincha buscará hacer valer la localía y volver al triunfo, ya que con resultados que no lo favorecieron, los mismos lo despojaron de la zona de los ocho mejores equipos que se aseguran un lugar a los playoff de la competencia. En ese sentido, el elenco albirrojo se encuentra en la décima primera posición 10 puntos, a una unidad de Independiente Rivadavia, que ocupa el octavo lugar con 11.

Es por eso, que el Vikingo tira toda la carne al asador para no alejarse de ese pelotón. Por su parte, el DT podrá contar con los habitúe en su lista de 23 citados.

CONVOCADOS

Arqueros: Rodrigo Borzone y Tiziano van der Tuin.

Defensores: Ezequiel Orbe, Francisco Acosta, Santiago Filippini, Lautaro Fernández, Máximo Desábato, Juan Caggiano y Jorge Georgieff.

Mediocampistas: Galo Galarza, Mateo Araujo, Rodrigo González, Manuel Remis, Thiago González, Ciro Spalletta y Bautista Molinari.

Delanteros: Luca Landriel, Benjamín Sagües Barreiro, Tobías Ganduglia, Franco Domínguez, Juan Pablo Arango, Matías Contrera y Luca Arfaras.

NUEVO CITADO A LA SELECCIÓN

Santino Arias, arquero de la Novena División, conducida por Valter Schunke, fue convocado a la Selección Argentina Sub-15, pensando en el torneo que disputará el combinado nacional, en la Liga Evolución, los días 25 de septiembre y 5 de octubre en Paraguay.

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

 

Fútbol Infantil

