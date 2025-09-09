Gimnasia citó al ex presidente Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales

El expresidente albiazul Gabriel Pellegrino fue citado a una audiencia en la sede social está tarde a las 15.00 en el marco del sumario por preguntas violaciones al Estatuto Social del club.

La Comisión Directiva resolvió de modo unánime avanzar en el proceso disciplinario originado en una presentación del Frente Popular Gimnasista a partir de un Convenio de Reconocimiento de Deuda que la institución tenía con él que derivó en un Acuerdo de Cesión de Derechos y Pago mediante la cesión de los Derechos Audiovisuales Nacionales e Internacionales que le corresponden al club.

Según los denunciantes, esa acción resulta 'prima facie" defraudatoria de la confianza social que deriva del cargo que Pellegrino detentaba y lo acusan de haber ocultado esa situación ante la Asamblea Anual Ordinaria realizada el 15 de noviembre de 2022 donde se presentaron esos Derechos Audiovisuales como presuntas acreencias del club.

La carta documento, que lleva la firma del dirigente Juan Gossen (es el instructor interno de la denuncia) podrá ser respondida presencialmente o mediante la presentación de un escrito, en el marco del derecho a ser oído que tiene el denunciado.