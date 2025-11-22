Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

La agente desafectada de la Policía de la Ciudad redobla la apuesta: nuevos videos hot y desembarco en OnlyFans

La agente desafectada de la Policía de la Ciudad redobla la apuesta: nuevos videos hot y desembarco en OnlyFans
22 de Noviembre de 2025 | 18:19

Escuchar esta nota

 

En los últimos días, la Policía de la Ciudad quedó envuelta en un escándalo inesperado que excedió los marcos institucionales. Una oficial de la fuerza —identificada por sus iniciales, N.V.— fue apartada preventivamente de sus funciones luego de que se detectara que utilizaba su uniforme reglamentario para publicar contenido de tono sexual en sus redes sociales.

LE PUEDE INTERESAR

Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

LE PUEDE INTERESAR

Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata

Según fuentes consultadas, la agente compartía fotos y videos en los que aparecía caracterizada como una “agente hot”, material que circuló rápidamente y generó preocupación en la conducción policial por el uso indebido de la indumentaria oficial y la exposición pública de la fuerza.

Las autoridades iniciaron actuaciones internas para determinar el alcance de lo ocurrido y evaluar posibles sanciones administrativas mientras la oficial permanece desplazada de su puesto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida

Pasaron a disponibilidad a “policía tiktokera hot” por conducta “indecorosa”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una semana después, el misterio crece: qué pasó con la psiquiatra asesinada en City Bell

La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

El Pincha y la chance de disputar una nueva final el próximo año
Últimas noticias de Policiales

Doble intento de robo y vidrios "reventados" en un local céntrico de La Plata

Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió

Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata
Espectáculos
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
"Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala": se pudrió entre Feinmann y Daniel Avellaneda por el tema AFA
Murió Ornella Vanoni, la legendaria cantante italiana, a los 91 años
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
La Ciudad
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich,  el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
La vicedecana de Odontología, Mercedes Medina, fue declarada Doctora Honoris Causa de la UNLP
Información General
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Deportes
Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro: empatan 0 a 0 en la Final de la Copa Sudamericana
Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: se corre después de la medianoche, ¿dónde verlo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla