Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad
Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
¿Se viene otro paro de colectivos? La UTA reveló cuándo podría interrumpir el servicio
Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
La agente desafectada de la Policía redobla la apuesta: nuevos videos hot y desembarco en OnlyFans
La tripera María Becerra presentó su nuevo álbum con dedicatoria especial para La Plata
"Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala": se pudrió entre Feinmann y Daniel Avellaneda por el tema AFA
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar
Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich, el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro: empatan 0 a 0 en la Final de la Copa Sudamericana
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Bolsonaro enviado a la cárcel en Brasil: “Intentó romper su tobillera electrónica para fugarse"
Caputo negó caída del rescate de EEUU por US$20.000 millones y dijo que Argentina desistió "por la mejora del mercado"
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
Murió Ornella Vanoni, la legendaria cantante italiana, a los 91 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En los últimos días, la Policía de la Ciudad quedó envuelta en un escándalo inesperado que excedió los marcos institucionales. Una oficial de la fuerza —identificada por sus iniciales, N.V.— fue apartada preventivamente de sus funciones luego de que se detectara que utilizaba su uniforme reglamentario para publicar contenido de tono sexual en sus redes sociales.
LE PUEDE INTERESAR
Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata
Según fuentes consultadas, la agente compartía fotos y videos en los que aparecía caracterizada como una “agente hot”, material que circuló rápidamente y generó preocupación en la conducción policial por el uso indebido de la indumentaria oficial y la exposición pública de la fuerza.
Las autoridades iniciaron actuaciones internas para determinar el alcance de lo ocurrido y evaluar posibles sanciones administrativas mientras la oficial permanece desplazada de su puesto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí