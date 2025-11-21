Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero

Un trágico accidente en la Ruta Provincial 11, a la altura de Villa Gesell, terminó con la vida del Oficial Principal Juan Carlos González, de 46 años.

Vecino de Santa Teresita, González era actualmente jefe de la Sección Motorizada Vial La Costa–Pinamar. Tenía una extensa trayectoria en la Policía Bonaerense: hasta hace dos meses se desempeñaba como segundo jefe de la comisaría de Mar del Tuyú y anteriormente había cumplido funciones en distintas dependencias del distrito, según detalló el portal Entrelíneas.

El siniestro ocurrió cuando el patrullero Chevrolet Astra en el que circulaba quedó de frente con un camión que habría invadido el carril contrario por causas que se investigan. El impacto fue fatal y el oficial murió en el lugar.

Bomberos, personal médico y peritos de Policía Científica trabajaron en la escena, donde también se dispuso un desvío provisorio para ordenar el tránsito.

La causa, caratulada como homicidio culposo, quedó en manos de la Jurisdicción Vial Villa Gesell.