Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió

Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió
22 de Noviembre de 2025 | 19:13

Escuchar esta nota

Un automóvil sufrió daños de consideración, aunque sus ocupantes resultaron ilesos, tras chocar a alta velocidad contra un carpincho, que murió en el acto, en un siniestro que se produjo este sábado sobre la Ruta 2.

Antes del amanecer, un Peugeot 308 -con cinco personas a bordo- embistió a un carpincho de gran porte en el kilómetro 375 de la traza, a la altura de Vivoratá, una localidad que pertenece al partido de Mar Chiquita, y que está ubicada a unos 40 kilómetros de Mar del Plata.

Como consecuencia del impacto, la parte delantera del vehículo quedó destruida, mientras que los pasajeros solo sufrieron algunas contusiones leves, pero el animal llevó la peor parte ya que murió en el momento.

Según confirmaron las autoridades, es normal que los carpinchos deambulen en las inmediaciones de la ruta, ya que se trata de su hábitat natural, y cuando intentan cruzar el asfalto se producen este tipo accidentes.

Un carpincho adulto puede pesar entre 40 y 70 kilos, por lo que representan un gran peligro para los automovilistas que circulan a gran velocidad por la Ruta 2, que conecta con la costa atlántica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una semana después, el misterio crece: qué pasó con la psiquiatra asesinada en City Bell

La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas

El Pincha y la chance de disputar una nueva final el próximo año
Últimas noticias de Policiales

La agente desafectada de la Policía redobla la apuesta: nuevos videos hot y desembarco en OnlyFans

Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata

Aprehenden a dos menores tras el hurto de un auto en Melchor Romero
Deportes
Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro: empatan 0 a 0 en la Final de la Copa Sudamericana
Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: se corre después de la medianoche, ¿dónde verlo?
Información General
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
La Ciudad
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich,  el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
La vicedecana de Odontología, Mercedes Medina, fue declarada Doctora Honoris Causa de la UNLP
Espectáculos
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
"Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala": se pudrió entre Feinmann y Daniel Avellaneda por el tema AFA
Murió Ornella Vanoni, la legendaria cantante italiana, a los 91 años
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla