Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió

Un automóvil sufrió daños de consideración, aunque sus ocupantes resultaron ilesos, tras chocar a alta velocidad contra un carpincho, que murió en el acto, en un siniestro que se produjo este sábado sobre la Ruta 2.

Antes del amanecer, un Peugeot 308 -con cinco personas a bordo- embistió a un carpincho de gran porte en el kilómetro 375 de la traza, a la altura de Vivoratá, una localidad que pertenece al partido de Mar Chiquita, y que está ubicada a unos 40 kilómetros de Mar del Plata.

Como consecuencia del impacto, la parte delantera del vehículo quedó destruida, mientras que los pasajeros solo sufrieron algunas contusiones leves, pero el animal llevó la peor parte ya que murió en el momento.

Según confirmaron las autoridades, es normal que los carpinchos deambulen en las inmediaciones de la ruta, ya que se trata de su hábitat natural, y cuando intentan cruzar el asfalto se producen este tipo accidentes.

Un carpincho adulto puede pesar entre 40 y 70 kilos, por lo que representan un gran peligro para los automovilistas que circulan a gran velocidad por la Ruta 2, que conecta con la costa atlántica.