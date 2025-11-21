Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
María Becerra lanzó Quimera, su nuevo álbum de estudio, un proyecto profundamente personal en el que transforma el dolor y la introspección en música y narrativa. El disco, compuesto por 17 canciones, combina historias propias, ajenas y de personas cercanas, desarrolladas a través de cinco identidades musicales: cuatro alter egos y la propia María en su versión más honesta.
Tras meses de procesos emocionales intensos, Becerra se cuestionó cómo escribir desde otros lugares más allá del dolor, dando origen a un nuevo lenguaje musical y conceptual. De allí surgieron sus cuatro alter egos:
Maite: vulnerabilidad, heridas y aprendizaje del amor.
Jojo: brillo y sensualidad como declaración de libertad.
Shanina: dualidad, deseo y energía cambiante.
Gladys: raíces, verdad cruda y orgullo por el origen y el barrio.
Cada uno de estos personajes protagoniza tres canciones, explorando géneros y emociones diversas que van desde pop, urbano y R&B, hasta salsa, dembow y sonidos experimentales, combinando melancolía, fuego y catarsis. Además, cinco canciones reflejan a María sin filtros, hablando de amor, caída, sanación y verdad, en su forma más humana.
El álbum fue producido por Xross, con la participación activa de Becerra en la producción y en la conceptualización visual de los videoclips. Quimera también incluye colaboraciones destacadas: TINI y Paulo Londra con Shanina, Karina La Princesita con Gladys, El Alfa con Jojo, y Taichu, Jay Wheeler y J Rei en el capítulo más íntimo.
La presentación oficial será los 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate, en el primer show 360° de la historia del estadio, con una puesta en escena que promete reflejar en vivo el universo conceptual y emocional de Quimera, marcando un hito en la carrera de María Becerra.
María Becerra y su dedicatoria a La Plata
Las cuatro personalidades que se mencionaron, Gladys, para este último personaje, María escribe Ahora que estás con él, una canción de cumbia que al final hace referencia directa a La Plata: "Con mucho amor para Barrio Norte La Plata", se la escucha decir.
María Becerra tiene un fuerte vínculo con nuestra ciudad, es hincha de Gimnasia, y además su tía Gladys que la acompaña en su carrera vive en La Plata, justamente en Barrio Norte. Meses atrás la artista estuvo con Susana Giménez y su tía hizo una aparición en la entrevista, donde aprovechó para mandarle saludos a sus compañeros del Hospital Español, donde trabaja.
