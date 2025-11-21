Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Espectáculos

María Becerra presentó su nuevo álbum Quimera, con dedicatoria especial para La Plata

21 de Noviembre de 2025 | 20:08

María Becerra lanzó Quimera, su nuevo álbum de estudio, un proyecto profundamente personal en el que transforma el dolor y la introspección en música y narrativa. El disco, compuesto por 17 canciones, combina historias propias, ajenas y de personas cercanas, desarrolladas a través de cinco identidades musicales: cuatro alter egos y la propia María en su versión más honesta.

Tras meses de procesos emocionales intensos, Becerra se cuestionó cómo escribir desde otros lugares más allá del dolor, dando origen a un nuevo lenguaje musical y conceptual. De allí surgieron sus cuatro alter egos:

Maite: vulnerabilidad, heridas y aprendizaje del amor.

Jojo: brillo y sensualidad como declaración de libertad.

Shanina: dualidad, deseo y energía cambiante.

Gladys: raíces, verdad cruda y orgullo por el origen y el barrio.

Cada uno de estos personajes protagoniza tres canciones, explorando géneros y emociones diversas que van desde pop, urbano y R&B, hasta salsa, dembow y sonidos experimentales, combinando melancolía, fuego y catarsis. Además, cinco canciones reflejan a María sin filtros, hablando de amor, caída, sanación y verdad, en su forma más humana.

El álbum fue producido por Xross, con la participación activa de Becerra en la producción y en la conceptualización visual de los videoclips. Quimera también incluye colaboraciones destacadas: TINI y Paulo Londra con Shanina, Karina La Princesita con Gladys, El Alfa con Jojo, y Taichu, Jay Wheeler y J Rei en el capítulo más íntimo.

La presentación oficial será los 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate, en el primer show 360° de la historia del estadio, con una puesta en escena que promete reflejar en vivo el universo conceptual y emocional de Quimera, marcando un hito en la carrera de María Becerra.

María Becerra y su dedicatoria a La Plata

Las cuatro personalidades que se mencionaron, Gladys, para este último personaje, María escribe Ahora que estás con él, una canción de cumbia que al final hace referencia directa a La Plata: "Con mucho amor para Barrio Norte La Plata", se la escucha decir.

María Becerra tiene un fuerte vínculo con nuestra ciudad, es hincha de Gimnasia, y además su tía Gladys que la acompaña en su carrera vive en La Plata, justamente en Barrio Norte. Meses atrás la artista estuvo con Susana Giménez y su tía hizo una aparición en la entrevista, donde aprovechó para mandarle saludos a sus compañeros del Hospital Español, donde trabaja.

Cartelera porteña

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL

