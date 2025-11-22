Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El Granate quiere obtener por segunda vez esta competición, ante el favorito. Piero Maza va a ser el juez y televisan ESPN y DSports
Lanús busca hacer historia. Desde las 17, enfrenta a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco, que tiene capacidad para 42.354 espectadores. Se va a poder ver a través de ESPN, Disney+ y DSports y va a tener el arbitraje del chileno Piero Maza, mientras que en el VAR va a estar su compatriota Juan Lara.
Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, se metió en esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, el “Granate” venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).
De esta manera, Lanús está a solo un partido de ganar su segunda Copa Sudamericana, competición en la que también se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.
En lo que respecta al once, Longaniza mete lo mejor que tiene a disposición, con la inclusión de Salvio y Moreno. Además se inclinó por el ex Gimnasia, Rodrigo Castillo, desde el arranque en el ataque.
Atlético Mineiro, por su parte, tiene como entrenador al argentino Jorge Sampaoli, quien generó una revolución en menos de tres meses en el cargo.
El equipo brasileño comenzó su camino hacia la final terminando segundo en la fase de grupos por debajo del Cienciano de Perú. Esto lo obligó a tener que disputar los 16avos de final, donde dejó en el camino a Atlético Bucaramanga de Colombia por penales.
A su vez, en los octavos de final superó a Godoy Cruz (3-1), en cuartos a Bolívar de Bolivia (3-2) y en semis a Independiente del Valle de Ecuador (4-2). Con el argentino Jorge Sampaoli en el banco y con todas sus figuras, quiere alzar por primera vez este certamen.
El equipo que gane la Copa Sudamericana se llevará un premio de 6.500.000 de dólares, mientras que el subcampeón ganará 2.000.000 de dólares. Tras llegar a la final, el Granate acumuló un total de US$3.345.000 en premios, donde solo 900 mil dólares fueron por participar.
Entre todos los equipos que participaron de esta Copa Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repartirá un total de US$80.132.000. Más allá de lo económico, el equipo que se consagre campeón hoy se clasificará automáticamente a la próxima Copa Libertadores.
