Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes |Desde las 17, juega la final de la copa sudamericana en el defensores del chaco

Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro

El Granate quiere obtener por segunda vez esta competición, ante el favorito. Piero Maza va a ser el juez y televisan ESPN y DSports

Lanús va por la gloria ante Atlético Mineiro

lanús busca obtener su segunda copa sudamericana / @lanús

22 de Noviembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Lanús busca hacer historia. Desde las 17, enfrenta a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco, que tiene capacidad para 42.354 espectadores. Se va a poder ver a través de ESPN, Disney+ y DSports y va a tener el arbitraje del chileno Piero Maza, mientras que en el VAR va a estar su compatriota Juan Lara.

Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, se metió en esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, el “Granate” venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).

De esta manera, Lanús está a solo un partido de ganar su segunda Copa Sudamericana, competición en la que también se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

En lo que respecta al once, Longaniza mete lo mejor que tiene a disposición, con la inclusión de Salvio y Moreno. Además se inclinó por el ex Gimnasia, Rodrigo Castillo, desde el arranque en el ataque.

Atlético Mineiro, por su parte, tiene como entrenador al argentino Jorge Sampaoli, quien generó una revolución en menos de tres meses en el cargo.

El equipo brasileño comenzó su camino hacia la final terminando segundo en la fase de grupos por debajo del Cienciano de Perú. Esto lo obligó a tener que disputar los 16avos de final, donde dejó en el camino a Atlético Bucaramanga de Colombia por penales.

LE PUEDE INTERESAR

San Lorenzo se juega las cartas en Santiago y Vélez recibe a Argentinos

LE PUEDE INTERESAR

Unidos de Olmos recibe a Everton y en Villa Castells se juega el clásico

A su vez, en los octavos de final superó a Godoy Cruz (3-1), en cuartos a Bolívar de Bolivia (3-2) y en semis a Independiente del Valle de Ecuador (4-2). Con el argentino Jorge Sampaoli en el banco y con todas sus figuras, quiere alzar por primera vez este certamen.

¿cuánto se lleva el campeón?

El equipo que gane la Copa Sudamericana se llevará un premio de 6.500.000 de dólares, mientras que el subcampeón ganará 2.000.000 de dólares. Tras llegar a la final, el Granate acumuló un total de US$3.345.000 en premios, donde solo 900 mil dólares fueron por participar.

Entre todos los equipos que participaron de esta Copa Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repartirá un total de US$80.132.000. Más allá de lo económico, el equipo que se consagre campeón hoy se clasificará automáticamente a la próxima Copa Libertadores.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La enorme caravana de los hinchas Granates para acompañar al equipo
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Últimas noticias de Deportes

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe

Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular
Policiales
Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso
La Ciudad
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
Política y Economía
Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
Mauricio Macri insiste e insiste con China
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla