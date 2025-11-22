La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos

Vecinos de la zona de 460 y 26, en City Bell, advirtieron que la esquina se transformó en “una pista de autos” desde que fue asfaltada y pidieron con urgencia la colocación de un lomo de burro y señalización vial para evitar nuevos accidentes.

Según relataron a este medio, la situación lleva más de un mes: “Faltaron hace un mes y ya se pegaron tres palos terribles. Es, una pista de auto. Así no se puede más”, expresó un frentista.

Los vecinos aseguran que al menos tres vehículos protagonizaron choques importantes en las últimas semanas debido al exceso de velocidad con el que circulan por la calle recién pavimentada. Sostienen que la falta de reductores y de cartelería preventiva contribuye al riesgo constante.

Ahora, esperan que la Comuna intervenga y coloque un reductor de velocidad, tal como ya solicitaron por nota: “Si ponen un lomo de burro se termina una parte del problema, porque desde que asfaltaron esto es una pista”, remarcaron.