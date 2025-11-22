VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en Las Vegas pero es investigado: se metió en la Q2 en una pista "enjabonada" y largaría 15º
What. A. Save! 😱— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
Franco Colapinto keeps his Alpine out of the barriers with this MEGA save 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Kh80AGKHGg
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) enfrenta una investigación de los comisarios deportivos de la FIA en el Gran Premio de Las Vegas por una presunta infracción cometida por su equipo en la gestión de neumáticos tras la clasificación. La audiencia con los delegados de la Fórmula 1 se realizó de madrugada en Argentina.
Según se supo, la citación al equipo Alpine se produjo a las 21:15 del viernes hora de Las Vegas, lo que se tradujo a las 02:15 de la madrugada del sábado 22 de noviembre en Argentina (UTC-3).
La investigación se centra en el incumplimiento de los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo.
La presunta infracción consiste en el "uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la Práctica Libre 3 (FP3)".
Así fue la maniobra de Franco Colapinto en la FP3 de #LasVegasGP#VAMOSNENE— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 22, 2025
Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/NPmsCqu69j
El Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, reportó que, al ser la FP3 declarada en mojado, el reglamento exige que un juego de neumáticos intermedios debe devolverse electrónicamente a la FIA a más tardar dos horas después de la finalización de la práctica.
El coche #43 de Colapinto no cumplió con esta devolución electrónica obligatoria.
El piloto argentino había logrado avanzar a la Q2 de la clasificación, donde finalizó en la 15° posición.
La decisión de los comisarios, que podría resultar en una sanción económica o incluso deportiva, se espera en las próximas horas, justo antes de la carrera del domingo.
