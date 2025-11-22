Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata

Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata
22 de Noviembre de 2025 | 15:41

Escuchar esta nota

Un hombre de 51 años que estaba desaparecido desde el domingo 16 de noviembre en La Plata fue hallado en las últimas horas y se encuentra con su familia, según se informó.

El caso generó mucha preocupación porque el hombre —identificado como N.E.B. por su familia— había reaparecido en la vivienda de su expareja y su hijo, quienes no lo veían desde hacía una década.  Según su entorno, el estado en que lo vieron llamó la atención: estaba “sucio, como en situación de calle”. 

Cuando se lo encontró, le permitieron bañarse y cambiarse, y luego se retiró nuevamente hacia otro lugar, por lo que sus familiares y las autoridades perdieron contacto.  Después de varios días, el hombre volvió y se reencontró con su hermana, con quien vivía desde hacía ocho meses. 

Desde la familia expresaron alivio tras su regreso, y afirmaron que está en buen estado de salud.  La denuncia fue radicada por su hermana y la última ubicación conocida fue en la zona de 57 Bis entre 136 y 137, de La Plata. 

Por ahora, no se conocen más detalles sobre qué hizo durante los días en que estuvo desaparecido, ni cuáles fueron sus motivos. La policía intervino al momento de la desaparición y el caso se había difundido en redes ante la preocupación de sus seres queridos. 

