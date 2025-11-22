Apareció un hombre que era intensamente buscado en La Plata

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Un hombre de 51 años que estaba desaparecido desde el domingo 16 de noviembre en La Plata fue hallado en las últimas horas y se encuentra con su familia, según se informó.
El caso generó mucha preocupación porque el hombre —identificado como N.E.B. por su familia— había reaparecido en la vivienda de su expareja y su hijo, quienes no lo veían desde hacía una década. Según su entorno, el estado en que lo vieron llamó la atención: estaba “sucio, como en situación de calle”.
Cuando se lo encontró, le permitieron bañarse y cambiarse, y luego se retiró nuevamente hacia otro lugar, por lo que sus familiares y las autoridades perdieron contacto. Después de varios días, el hombre volvió y se reencontró con su hermana, con quien vivía desde hacía ocho meses.
Desde la familia expresaron alivio tras su regreso, y afirmaron que está en buen estado de salud. La denuncia fue radicada por su hermana y la última ubicación conocida fue en la zona de 57 Bis entre 136 y 137, de La Plata.
Por ahora, no se conocen más detalles sobre qué hizo durante los días en que estuvo desaparecido, ni cuáles fueron sus motivos. La policía intervino al momento de la desaparición y el caso se había difundido en redes ante la preocupación de sus seres queridos.
