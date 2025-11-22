Música y streaming: La Plata celebró a la juventud

Los festejos por el 143º aniversario de La Plata continuaron ayer con la Plaza Moreno como escenario principal, en donde cientos de personas se acercaron a presenciar el festival “Tapados de música” organizado por el canal de streaming OLGA. Se trató de un espectáculo libre y gratuito en el que se presentaron bandas que amenizaron la jornada a pura música y diversión en un evento que pudo verse a través de una transmisión especial.

El show se enmarcó dentro de la Semana de la Música, en donde hoy también se realizarán actividades en la Ciudad, y contó con bandas y artistas solistas para todos los gustos, pero que en especial atrajo a muchos jóvenes que disfrutaron de un día al aire libre.

Si bien el arranque de la jornada se retrasó una hora por algunos problemas técnicos, el evento se fue desarrollando sin ningún inconveniente y las bandas se fueron intercalando con las intervenciones del streaming en vivo que llevaron adelante Nachito Elizalde, Paula Chaves, Evelyn Botto, Mortedor y Luli González. De hecho, en varias ocasiones, las figuras de Olga bajaron del estudio montado en la plaza para poder estar en contacto con los seguidores del programa, sacarse fotos e intercambiar saludos.

Música y diversión para todos los gustos

Durante la jornada se pudo disfrutar de 1915, Militantes del Climax, BB Azul, Asan y Little Boogie. Hacia la tarde llegaba el turno de la platense Luz Gaggi, la artista que explotó en su paso por “La Voz Argentina” y que hoy sostiene una carrera en pleno ascenso. Luego se subieron al escenario otro de los talentos locales de la jornada: Cruzando el Charco. La banda, liderada por Francisco Charco, interpretó algunos de sus temas más populares y puso a cantar a su público.

Más tarde, Los Pericos hicieron vibrar a los presentes con algunos clásicos como “Runaway” y “Home Sweet Home”. Mientras que el trapero Acru encendió a público joven, que predominaba en la plaza, y dejó un mensaje al terminar su set: “Sigan soñando, son tiempos violentos, pero hay que bendecir a los artistas que hablan, a la cultura, a la educación y la salud pública”, dijo.

En el tramo final llegaron Nuestro romance y Jóvenes Pordioseros que dejaron caliente el escenario para un broche de oro con Kapanga que remató con “Me mata”, “Desearía” y “El Universal”. “Nos quedamos desde el miércoles en La Plata, estamos al lado de la habitación de Johnny Depp”, bromeó el Mono, líder de la formación que también se presentó el miércoles para el cumpleaños oficial de la Ciudad.

Con “El Mono relojero”, la banda se despidió a lo grande mientras todo el equipo de Olga se subió al escenario para el cierre de esta aventura platense que se dio con las estrofas del Himno Nacional y el final del show y la transmisión.

Cierre de la Semana de la música y los festejos en la Ciudad

Este sábado llegará el final de la Semana de la Música, que también marca el cierre de los festejos por el aniversario de la Ciudad, que estuvo movilizada durante días, permitiendo disfrutar del arte y la cultura de manera gratuita.

Durante esta jornada, un total de 50 centros culturales de la capital bonaerense desplegarán su arte en los distintos barrios, con espectáculos en vivo que llevarán la música y la celebración a cada rincón de La Plata.

De esta manera, los habitantes de distintos puntos de la Región podrán disfrutar de eventos artísticos cercanos a sus barrios o recorrer los distintos centros culturales locales para aprovechar de un día cargado de propuestas.

Para quienes se encuentren cerca del centro platense, a partir de las 19 horas en el Pasaje Dardo Rocha se llevará una noche a puro tango y boleros de la mano del reconocido cantante popular, Raúl Lavié, y el Sindicato Argentino de Boleros (ver aparte).