Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

Choque y muerte en Ruta 2 en La Plata: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

21 de Noviembre de 2025 | 18:32

Escuchar esta nota

Un choque fatal ocurrido este jueves en el kilómetro 54,5 de la Ruta 2, a la altura de La Plata, sumó en las últimas horas un dato inesperado que podría modificar la interpretación del hecho. La ex pareja del joven fallecido, identificada como Francisco José Karaputny, de 19 años, aportó un testimonio que dejó perplejos a los investigadores.

El siniestro ocurrió cuando Karaputny —que se desplazaba como peatón— fue embestido por un camión Mercedes Benz Axor 1933S conducido por un chofer de 66 años oriundo de Mar del Plata. El impacto fue letal y el joven murió en el lugar.

El testimonio que cambió todo

En la ampliación policial a la que accedió este medio, la ex pareja del joven, Roxana Isabel Sanabria González, se presentó ante la Comisaría 7ª de Abasto y declaró que compartían una hija de diez meses, y que la relación había terminado apenas dos semanas atrás.

Sin embargo, lo que encendió alarmas fue una frase que ella misma relató ante los oficiales: según sostuvo, cuando Karaputny fue a ver a la beba el día previo al accidente, al retirarse le dijo: “Capaz es la última vez que me veas.”

La declaración, incorporada al acta oficial, abrió nuevas líneas de análisis sobre el estado emocional del joven antes del siniestro y sobre las circunstancias en las que terminó caminando por la ruta en plena noche.

Qué investiga ahora la Justicia

La causa, caratulada como Homicidio Culposo, quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata.
Si bien el conductor del camión permaneció en el lugar y quedó imputado preventivamente, el testimonio de la ex pareja sumó un elemento que podría derivar en peritajes complementarios:

Determinar por qué el joven caminaba a pie por la traza.

Establecer si hubo un condicionante emocional o una situación previa que explique su comportamiento.

Evaluar cámaras y huellas para precisar la mecánica del impacto.


Por el momento, los investigadores esperan nuevos informes y no descartan ampliar la causa en función de lo declarado por Sanabria González.

