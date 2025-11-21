Choque y muerte en Ruta 2 en La Plata: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

En vivo + fotos | La Plata sigue de fiesta: otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
En vivo + fotos | La Plata sigue de fiesta: otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar
"El ídolo popular Sir pecho frío": Toviggino no para y otra vez descargó su furia contra Verón
Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa
Riesgo país trepa a 650 puntos por una caída en los bonos y sufren los ADR en Wall Street
En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL
Ultimátum de Trump a Ucrania: exige aceptar el plan de paz antes del jueves
"Donde hubo fuego...": Sole Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba en Arequito
Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central
Kicillof acelera el operativo "endeudamiento": negociaciones con propios y ajenos, y las paritarias en el foco
Encuentro tripero en Bolonia: Benja Domínguez y Tomás Etcheverry, por Copa Davis
Otro jubilado de La Plata vivió una pesadilla de madrugada: salvaje golpiza
Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Manuel Adorni trabaja en el diálogo interno y convoca a una reunión de Gabinete
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un choque fatal ocurrido este jueves en el kilómetro 54,5 de la Ruta 2, a la altura de La Plata, sumó en las últimas horas un dato inesperado que podría modificar la interpretación del hecho. La ex pareja del joven fallecido, identificada como Francisco José Karaputny, de 19 años, aportó un testimonio que dejó perplejos a los investigadores.
El siniestro ocurrió cuando Karaputny —que se desplazaba como peatón— fue embestido por un camión Mercedes Benz Axor 1933S conducido por un chofer de 66 años oriundo de Mar del Plata. El impacto fue letal y el joven murió en el lugar.
El testimonio que cambió todo
En la ampliación policial a la que accedió este medio, la ex pareja del joven, Roxana Isabel Sanabria González, se presentó ante la Comisaría 7ª de Abasto y declaró que compartían una hija de diez meses, y que la relación había terminado apenas dos semanas atrás.
Sin embargo, lo que encendió alarmas fue una frase que ella misma relató ante los oficiales: según sostuvo, cuando Karaputny fue a ver a la beba el día previo al accidente, al retirarse le dijo: “Capaz es la última vez que me veas.”
La declaración, incorporada al acta oficial, abrió nuevas líneas de análisis sobre el estado emocional del joven antes del siniestro y sobre las circunstancias en las que terminó caminando por la ruta en plena noche.
LE PUEDE INTERESAR
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
Qué investiga ahora la Justicia
La causa, caratulada como Homicidio Culposo, quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata.
Si bien el conductor del camión permaneció en el lugar y quedó imputado preventivamente, el testimonio de la ex pareja sumó un elemento que podría derivar en peritajes complementarios:
Determinar por qué el joven caminaba a pie por la traza.
Establecer si hubo un condicionante emocional o una situación previa que explique su comportamiento.
Evaluar cámaras y huellas para precisar la mecánica del impacto.
Por el momento, los investigadores esperan nuevos informes y no descartan ampliar la causa en función de lo declarado por Sanabria González.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí