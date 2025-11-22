Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados

Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
22 de Noviembre de 2025 | 14:19

Escuchar esta nota

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata puso oficialmente a disposición de sus asociados el padrón electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre, donde se definirá al nuevo presidente de la institución. Desde este viernes, los socios pueden ingresar al Portal de Autogestión para corroborar si su nombre figura entre los habilitados para emitir su voto.

Según informó la institución, el procedimiento es sencillo y solo requiere ingresar al sistema con usuario y contraseña. El club recordó que, para votar, será obligatorio presentar el DNI físico, condición excluyente al momento de acceder al cuarto oscuro.

El proceso electoral avanza mientras continúa el armado de listas: las agrupaciones tienen tiempo hasta el lunes a las 10 de la mañana para presentar sus nóminas completas, que deben incluir 36 dirigentes. Hasta el momento, uno de los precandidatos, Toto Pueblo, ya oficializó la entrega de su lista.

En un dato político clave, la conducción actual comunicó que no presentará lista oficialista, lo que garantiza que la elección consagrará indefectiblemente a un nuevo presidente y marcará el cierre de esta etapa dirigencial.

Las elecciones se desarrollarán en la sede social de calle 4, donde se espera una alta participación de socios, en un clima interno marcado por la expectativa y el recambio.











